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Досить купувати в магазині! Сир із трьох літрів молока та ложки солі

Рецепт домашнього сиру з молока та солі (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Найсмачніший сир тепер можна не купувати у магазині. Ви можете приготувати його вдома, а процес не складе вам зусиль і багато часу. Результат вас потішить! Потрібно лише три літри молока та ложка солі.

Рецепт найсмачнішого продукту опублікувала на сторінці Facebook "Смаколик.юа" Тамара Проскурня.

Для сиру вам знадобляться

  • 3 літри молока
  • 6 столових ложок оцту (або лимонний сік)
  • Одна столова ложка солі
  • Спеції – базилік, зелень, сушені томати.

Як приготувати сир вдома?

У каструлі доведіть три літри молока майже до кипіння. Візьміть 6 столових ложок оцту і три столові ложки води, змішати їх і вилийте в молоко. Можна брати лимонний сік замість оцту. Можете додати туди ж спеції.

Як тільки з'явилася сироватка, а сир збереться в грудку, викладіть на сито з марлею у два шари. Покладіть під невеликий прес та дочекайтеся охолодження продукту. Тепер можна насолоджуватися смаком. Смачного.

Рецепт сиру з молока та солі (фото: Тамара Проскурня)

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт чудових оладок.

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