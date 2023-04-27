Хватит покупать в магазине! Сыр из трех литров молока и ложки соли

Вкуснейший сыр теперь можно не покупать в магазине. Вы можете приготовить его дома, а процесс не составит вам усилий и много времени. Результат вас порадует! Нужно всего лишь три литра молока и ложка соли.

Для сыра вам понадобятся

3 литра молока

6 столовых ложек уксуса (или лимонного сока)

Одна столовая ложка соли

Специи - базилик, зелень, сушеные томаты

Как приготовить сыр дома

В кастрюле доведите три литра молока почти до кипения. Возьмите 6 столовых ложек уксуса и три столовых ложки воды, смешать их и вылейте в молоко. Можно брать лимонный сок вместо уксуса. Можете добавить туда же специи.

Как только появилась сыворотка, а сыр соберется в комок, выложите на сито с марлей в два слоя. Положить под небольшой пресс и дождитесь охлаждения продукта. Теперь можно наслаждаться вкусом. Приятного аппетита.

Рецепт сыра из молока и соли (фото: Тамара Проскурня)