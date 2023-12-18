Не досипайте вдень. Лікар розказав, як покращити сон

Сон - дуже важливий для людини, бо є запорукою здоров'я.
Як зробити так, щоб гарно відпочивати уночі, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис невролога Євгена Скрипника у Facebook.
Як краще спати вночі
Намагайтеся спальню та ліжко використовувати тільки для сну та процесу, який призводить до продовження роду
В спальні повинно бути темно, тихо та прохолодно
За годину до сну, приберіть всі джерела інформації: гаджети, вимкніть телевізор, не читайте книги
Лягайте спати в один і той же час і прокидайтесь також в один і той де час (навіть у вихідний)
Мінімальна тривалість сну повинна бути 7 годин
Не досипайте в день, навіть якщо вночі погано спали
Якщо заснули навіть в 4-5 годин ночі, або прокинулися в 2-3 години ночі в декілька годин не спали - то все рівно прокидатися потрібно вранці о 6.00-7.00(коли зазвичай прокидаєтесь)
Тимчасово відмовтеся повністю від кави та чаю
Перед сном влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі
Якщо не можете заснути протягом 20 хвилин, встаньте та вийдіть в іншу кімнату та займіться побутовими справами(бажана монотонними) і коли знову хочете спати, йдіть до ліжка. І так декілька разів, поки не заснете
Якщо прокинулися вночі, то не фіксуйте час, тобто не дивіться на годинник. Повертайтеся відразу на інший бік, та намагайтеся далі спати
За годину до сну робіть вправи на розтягнення м’язів