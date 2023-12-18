RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не досыпайте днем. Врач рассказал, как улучшить сон

Фото: Как спать ночью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сон - очень важен для человека, потому что является залогом здоровья.

Как сделать так, чтобы хорошо отдыхать ночью, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Евгения Скрипника в Facebook.

Как лучше спать ночью

  • Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода
  • В спальне должно быть темно, тихо и прохладно
  • За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключите телевизор, не читайте книги
  • Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной)
  • Минимальная продолжительность сна должна быть 7 часов
  • Не досыпайте в день, даже если ночью плохо спали
  • Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали – то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь)
  • Временно откажитесь полностью от кофе и чая
  • Перед сном устройте прогулку на открытом воздухе
  • Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выйдите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и, когда снова хотите спать, идите в кровать. И так несколько раз, пока не заснете
  • Если проснулись ночью, то не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Возвращайтесь сразу на другую сторону и старайтесь дальше спать
  • За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц

 

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі