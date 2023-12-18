Не досыпайте днем. Врач рассказал, как улучшить сон

Сон - очень важен для человека, потому что является залогом здоровья.
Как сделать так, чтобы хорошо отдыхать ночью, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Евгения Скрипника в Facebook.
Как лучше спать ночью
Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода
В спальне должно быть темно, тихо и прохладно
За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключите телевизор, не читайте книги
Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной)
Минимальная продолжительность сна должна быть 7 часов
Не досыпайте в день, даже если ночью плохо спали
Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали – то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь)
Временно откажитесь полностью от кофе и чая
Перед сном устройте прогулку на открытом воздухе
Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выйдите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и, когда снова хотите спать, идите в кровать. И так несколько раз, пока не заснете
Если проснулись ночью, то не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Возвращайтесь сразу на другую сторону и старайтесь дальше спать
За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц