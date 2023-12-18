Не досипайте вдень. Лікар розказав, як покращити сон
Фото: Як спати вночі (freepik.com)
Сон - дуже важливий для людини, бо є запорукою здоров'я.
Як зробити так, щоб гарно відпочивати уночі, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис невролога Євгена Скрипника у Facebook.
Як краще спати вночі
- Намагайтеся спальню та ліжко використовувати тільки для сну та процесу, який призводить до продовження роду
- В спальні повинно бути темно, тихо та прохолодно
- За годину до сну, приберіть всі джерела інформації: гаджети, вимкніть телевізор, не читайте книги
- Лягайте спати в один і той же час і прокидайтесь також в один і той де час (навіть у вихідний)
- Мінімальна тривалість сну повинна бути 7 годин
- Не досипайте в день, навіть якщо вночі погано спали
- Якщо заснули навіть в 4-5 годин ночі, або прокинулися в 2-3 години ночі в декілька годин не спали - то все рівно прокидатися потрібно вранці о 6.00-7.00(коли зазвичай прокидаєтесь)
- Тимчасово відмовтеся повністю від кави та чаю
- Перед сном влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі
- Якщо не можете заснути протягом 20 хвилин, встаньте та вийдіть в іншу кімнату та займіться побутовими справами(бажана монотонними) і коли знову хочете спати, йдіть до ліжка. І так декілька разів, поки не заснете
- Якщо прокинулися вночі, то не фіксуйте час, тобто не дивіться на годинник. Повертайтеся відразу на інший бік, та намагайтеся далі спати
- За годину до сну робіть вправи на розтягнення м’язів
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