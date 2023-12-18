Не досыпайте днем. Врач рассказал, как улучшить сон
Фото: Как спать ночью (freepik.com)
Сон - очень важен для человека, потому что является залогом здоровья.
Как сделать так, чтобы хорошо отдыхать ночью, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Евгения Скрипника в Facebook.
Как лучше спать ночью
- Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода
- В спальне должно быть темно, тихо и прохладно
- За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключите телевизор, не читайте книги
- Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной)
- Минимальная продолжительность сна должна быть 7 часов
- Не досыпайте в день, даже если ночью плохо спали
- Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали – то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь)
- Временно откажитесь полностью от кофе и чая
- Перед сном устройте прогулку на открытом воздухе
- Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выйдите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и, когда снова хотите спать, идите в кровать. И так несколько раз, пока не заснете
- Если проснулись ночью, то не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Возвращайтесь сразу на другую сторону и старайтесь дальше спать
- За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц
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