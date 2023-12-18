Не досыпайте днем. Врач рассказал, как улучшить сон

Сон - очень важен для человека, потому что является залогом здоровья.

Как сделать так, чтобы хорошо отдыхать ночью, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Евгения Скрипника в Facebook.

Мы раньше писали о 10 причинах, почему вы постоянно чувствуете себя уставшими.

А еще рассказывали о том, какими отрицательными навыками мы разрушаем себя каждый день.