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Не досыпайте днем. Врач рассказал, как улучшить сон

Понедельник 18 декабря 2023 20:19
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Не досыпайте днем. Врач рассказал, как улучшить сон Фото: Как спать ночью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Скрипник

Сон - очень важен для человека, потому что является залогом здоровья.

Как сделать так, чтобы хорошо отдыхать ночью, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Евгения Скрипника в Facebook.

Как лучше спать ночью

  • Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода
  • В спальне должно быть темно, тихо и прохладно
  • За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключите телевизор, не читайте книги
  • Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной)
  • Минимальная продолжительность сна должна быть 7 часов
  • Не досыпайте в день, даже если ночью плохо спали
  • Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали – то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь)
  • Временно откажитесь полностью от кофе и чая
  • Перед сном устройте прогулку на открытом воздухе
  • Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выйдите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и, когда снова хотите спать, идите в кровать. И так несколько раз, пока не заснете
  • Если проснулись ночью, то не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Возвращайтесь сразу на другую сторону и старайтесь дальше спать
  • За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц

Мы раньше писали о 10 причинах, почему вы постоянно чувствуете себя уставшими.

А еще рассказывали о том, какими отрицательными навыками мы разрушаем себя каждый день.

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