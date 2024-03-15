5 продуктів, які найкраще підтримують здоров'я нирок. Ось що треба регулярно їсти

Мільйони людей у всьому світі страждають від хронічної хвороби нирок. Наукові дослідження показують, що вона вражає майже кожну десяту людину на планеті. Хоча немає єдиної чарівної пігулки для здоров’я нирок, включення певних продуктів у ваш раціон може підтримати цей орган у належному стані.

Про те, які продукти найкорисніші для здоров'я нирок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The IndianExpress .

Лосось

Лосось багатий на Омега-3 жирні кислоти, вони мають протизапальні властивості, які сприяють здоров’ю серцево-судинної системи. Споживання жирної риби, зокрема лосося, може знизити рівень холестерину, таким чином зменшуючи ризик захворювання нирок.

Крім того, лосось є чудовим джерелом білка, що містить незамінні амінокислоти, життєво важливі для загального здоров’я та роботи м’язів.

Капуста кейл

Капуста кейл наповнена вітамінами, мінералами та антиоксидантами, зокрема вітаміном К, який має вирішальне значення для згортання крові та міцності кісток.

Завдяки низькому вмісту калію капуста кале підходить людям із захворюваннями нирок, яким необхідно обмежити споживання калію. Включення листової капусти в щоденний раціон може допомогти регулювати роботу нирок і покращувати загальне самопочуття.

Часник

Часник відомий своїми цілющими властивостями протягом століть. Він містить аліцин, який має антибактеріальну та протизапальну дії.

Регулярне вживання часнику допомагає знизити артеріальний тиск, запобігти хворобам серця, пов’язаним з підвищеним рівнем холестерину, і захистити нирки. Додавання часнику до ваших страв не тільки покращує смак, але й забезпечує додатковий захист від захворювань нирок.

Чорниця

Чорниця багата на вітаміни та мінерали, містить антиоксиданти, такі як антоціани, які зменшують запалення та захищають від окислювального стресу. Ці маленькі ягоди також мають низький вміст натрію, калію та фосфору, що робить їх корисними для людей з проблемами нирок. Включення чорниці у ваш раціон може допомогти регулювати артеріальний тиск і запобігти розвитку каменів у нирках.

Кіноа

Цільне зерно кіноа, що не містить глютену, багате білком, клітковиною, залізом і магнієм, а також іншими важливими поживними речовинами.

Кіноа має низький вміст калію та фосфору, що робить його гарною альтернативою для людей, які мають проблемами з нирками. Його високий вміст клітковини допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та сприяє травленню. Перетворення кіноа на основне джерело енергії замість інших вуглеводів може принести користь здоров’ю нирок.

Список корисних продуктів склав уролог Пракаш Чандра Шетті.