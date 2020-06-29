ru
ua

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Новости » Жизнь   

Жители Львова бурно отреагировали на дорожный ремонт

Во Львове построили новый тротуар и велодорожку. Но в одном месте дорожки, которые строили разные бригады, разошлись. При этом в сети появились фото, которые вызвали бурную реакцию у местных жителей.

Реконструкция проходит на улице Хуторивка. Об этом сообщается в Facebook-группе "Varta1 - Варта1".

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Автор заметки отметил, что очевидно, две бригады одновременно начали работы, и верили, что "где-то посередине сойдутся".

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Пользователи сети также прокомментировали данный ремонт.

  • Пусть делают кольцевое движение и будет без травм;
  • Логика не сработала;
  • Хорошо, что она вообще есть;
  • Однозначно заставить переделать за счет прораба! Не отступать!
  • Перекресток;
  • Светофор поставят;
  • А ничего, что такая же велодорожка и пешеходная зона, которые пересекаются, является по улице Научной?
  • Эта ситуация ярко иллюстрирует, халатное отношение как подрядчика, так и заказчика к ведению почти всех работ по городу. Это разница между частным и государственным подходом к работам, спишут все;
  • Ну нарисуют зебру тай все решат;
  • Справа, слева;
  • Нечему удивляться;
  • Вот незадача;
  • Даже мне стало стыдно.

Скриншоты с Facebook

Напомним, во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов.

Ранее под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов.

Автор: Styler

► Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ и записал видео ► Украинский канал собрался транслировать концерт с российскими звездами: разгорается скандал
Читать все новости