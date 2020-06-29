Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

Мешканці Львова бурхливо відреагували на дорожній ремонт
У Львові збудували новий тротуар і велодоріжку. Але в одному місці доріжки, які будували різні бригади, розійшлися. При цьому у мережі з'явилися фото, які викликали бурхливу реакцію у місцевих мешканців.
Реконструкція проходить на вулиці Хуторівка. Про це повідомляється у Facebook-групі "Varta1 - Варта1".
Ремонт дороги у Львові (фото: facebook.com/groups/varta1.official)
Автор замітки зазначив, що очевидно, дві бригади одночасно почали роботи, і вірили, що "десь посередині зійдуться".
Ремонт дороги у Львові (фото: facebook.com/groups/varta1.official)
Користувачі мережі також прокоментували даний ремонт.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, у Львові напали на медиків "швидкої", які прибули на виклик.
Раніше під Львовом річка вийшла з берегів і затопила сотні будинків.
Автор: Styler