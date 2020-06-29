Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Жители Львова бурно отреагировали на дорожный ремонт

Во Львове построили новый тротуар и велодорожку. Но в одном месте дорожки, которые строили разные бригады, разошлись. При этом в сети появились фото, которые вызвали бурную реакцию у местных жителей.

Реконструкция проходит на улице Хуторивка. Об этом сообщается в Facebook-группе "Varta1 - Варта1".

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Автор заметки отметил, что очевидно, две бригады одновременно начали работы, и верили, что "где-то посередине сойдутся".

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Пользователи сети также прокомментировали данный ремонт.

Пусть делают кольцевое движение и будет без травм;

Логика не сработала;

Хорошо, что она вообще есть;

Однозначно заставить переделать за счет прораба! Не отступать!

Перекресток;

Светофор поставят;

А ничего, что такая же велодорожка и пешеходная зона, которые пересекаются, является по улице Научной?

Эта ситуация ярко иллюстрирует, халатное отношение как подрядчика, так и заказчика к ведению почти всех работ по городу. Это разница между частным и государственным подходом к работам, спишут все;

Ну нарисуют зебру тай все решат;

Справа, слева;

Нечему удивляться;

Вот незадача;

Даже мне стало стыдно.

Скриншоты с Facebook

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Автор: Styler