ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 18:54
Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети
Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Жители Львова бурно отреагировали на дорожный ремонт

Во Львове построили новый тротуар и велодорожку. Но в одном месте дорожки, которые строили разные бригады, разошлись. При этом в сети появились фото, которые вызвали бурную реакцию у местных жителей.

Реконструкция проходит на улице Хуторивка. Об этом сообщается в Facebook-группе "Varta1 - Варта1".

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Автор заметки отметил, что очевидно, две бригады одновременно начали работы, и верили, что "где-то посередине сойдутся".

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Пользователи сети также прокомментировали данный ремонт.

  • Пусть делают кольцевое движение и будет без травм;
  • Логика не сработала;
  • Хорошо, что она вообще есть;
  • Однозначно заставить переделать за счет прораба! Не отступать!
  • Перекресток;
  • Светофор поставят;
  • А ничего, что такая же велодорожка и пешеходная зона, которые пересекаются, является по улице Научной?
  • Эта ситуация ярко иллюстрирует, халатное отношение как подрядчика, так и заказчика к ведению почти всех работ по городу. Это разница между частным и государственным подходом к работам, спишут все;
  • Ну нарисуют зебру тай все решат;
  • Справа, слева;
  • Нечему удивляться;
  • Вот незадача;
  • Даже мне стало стыдно.

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Скриншоты с Facebook

Напомним, во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов.

Ранее под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины Львовдороги
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь