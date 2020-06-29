Дорожный ремонт во Львове вызвал бурную реакцию в сети

Жители Львова бурно отреагировали на дорожный ремонт
Во Львове построили новый тротуар и велодорожку. Но в одном месте дорожки, которые строили разные бригады, разошлись. При этом в сети появились фото, которые вызвали бурную реакцию у местных жителей.
Реконструкция проходит на улице Хуторивка. Об этом сообщается в Facebook-группе "Varta1 - Варта1".
Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)
Автор заметки отметил, что очевидно, две бригады одновременно начали работы, и верили, что "где-то посередине сойдутся".
Ремонт дороги во Львове (фото: facebook.com/groups/varta1.official)
Пользователи сети также прокомментировали данный ремонт.
Скриншоты с Facebook
Напомним, во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов.
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Автор: Styler