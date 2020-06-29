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Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

STYLERЖиття    29.06.2020 - 18:54
Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі
Ремонт дороги у Львові (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Мешканці Львова бурхливо відреагували на дорожній ремонт

У Львові збудували новий тротуар і велодоріжку. Але в одному місці доріжки, які будували різні бригади, розійшлися. При цьому у мережі з'явилися фото, які викликали бурхливу реакцію у місцевих мешканців.

Реконструкція проходить на вулиці Хуторівка. Про це повідомляється у Facebook-групі "Varta1 - Варта1".

Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

Ремонт дороги у Львові (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Автор замітки зазначив, що очевидно, дві бригади одночасно почали роботи, і вірили, що "десь посередині зійдуться".

Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

Ремонт дороги у Львові (фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Користувачі мережі також прокоментували даний ремонт.

  • Нехай роблять кільцевий рух і буде без травм;
  • Логіка не спрацювала;
  • Добре, що вона взагалі є;
  • Однозначно змусити переробити за рахунок виконроба! Не відступати!
  • Перехрестя;
  • Світлофор поставлять;
  • А нічого, що така ж велодоріжка і пішохідна зона, що перетинаються, є по вулиці Науковій?
  • Ця ситуація яскраво ілюструє, недбале ставлення як підрядника, так і замовника до ведення майже всіх робіт по місту. Це різниця між приватним і державним підходом до робіт, спишуть все;
  • Ну намалюють зебру тай все вирішать;
  • Праворуч, ліворуч;
  • Нічому дивуватися;
  • Ото халепа;
  • Аж мені стало соромно.

Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

Дорожній ремонт у Львові викликав бурхливу реакцію в мережі

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Львові напали на медиків "швидкої", які прибули на виклик.

Раніше під Львовом річка вийшла з берегів і затопила сотні будинків.

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Автор: Styler

Теги Новини України Львівдороги
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