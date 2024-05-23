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Дорожня пробка, затор чи корок: як правильно говорити українською

Філолог поділився мовною порадою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Все більше українців цікавляться, як правильно говорити рідною мовою. Одним із частих тем для дискусії є те, яке слово використати, коли йдеться про перевантажену транспортом дорогу - це затор, пробка чи корок.

Як правильно у цьому випадку говорити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео-урок мовознавця та вчителя Олександра Авраменка у You Tube.

Затор, пробка чи корок

Усі ці три лексеми зафіксовані у словниках сучасної української мови, але значення у них не тотожні, тож вживати їх потрібно у різних контекстах.

Авраменко пояснює, що корок, відповідно до словників, має три значення:

  • кора коркового дуба
  • затичка для пляшки з кори згаданого дерева
  • те ж саме, що підбор

Філолог також пояснює, що затички, які мають різне призначення, також називають "пробками".

"Скупчення людей або транспорту, що створює перешкоду рухові, називається затором. І це основне значення слова. Отже, правильно сказати "затор на дорозі", - наголошує Авраменко.

А слова "корок" чи "пробка" можна вжити у цьому значенні, але воно тоді буде переносним. Тоді його можна використати у живому мовленні або у художній літературі.

А от у діловому та публіцистичному стилях - у документах та в новинах - бажано вживати слово у прямому значенні, тобто "затор".

 

Також нерідко можна почути, що люди кажуть "тягучка" на дорозі. Але у словнику це слово подають зі значенням - м'яка, тягуча цукерка, що виготовляється з молока й цукру. Якщо мова йде про перевантажену дорогу, то варто сказати "ускладнений чи сповільнений рух". 

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