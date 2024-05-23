"Дорожня пробка, затор чи корок": как правильно говорить по-украински

"Затор, пробка чи корок"

Все эти три лексемы зафиксированы в словарях современного украинского языка, но значения в них не тождественны, поэтому употреблять их нужно в разных контекстах.

Авраменко объясняет, что пробка, согласно словарям, имеет три значения:

кора пробкового дуба

затычка для бутылки из коры упомянутого дерева

то же, что каблук

Филолог также объясняет, что затычки, имеющие разное предназначение, также называют "пробками".

"Скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению, называется по-украински "затором". И это основное значение слова. Итак, правильно сказать "затор на дороге", - отмечает Авраменко.

А слова "пробка" или "корок" можно употребить в этом смысле, но тогда оно будет переносным. Тогда его можно использовать в живой речи или в художественной литературе.

А вот в деловом и публицистическом стилях - в документах и в новостях - желательно употреблять слово в прямом смысле, то есть "затор".

Также нередко можно услышать, что люди говорят "тягучка" на дороге. Но в словаре это слово подают со значением - мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара. Если речь идет о перегруженной дороге, то следует сказать "усложненное или замедленное движение".