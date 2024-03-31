Дорожні сумки, светри та вельветові килимки: світовий бренд показав, якою є собача мода у 2024 році

Мода для собак також існує, принаймні, так думає модний дім Giorgio Armani, який випустив собачу колекцію одягу та амуніції.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку бренду.

Giorgio Armani випустив колекцію для собак

Всесвітньо відомий італійський модний дім Giorgio Armani вирішив показати, що для собак також можна створювати цікаву моду.

Творці вирішили потурбуватися про домашніх улюбленців своїх клієнтів. Саме тому бренд дебютував на ринку товарів для тварин.

Giorgio Armani представив свою першу капсульну колекцію одягу та аксесуарів для маленьких собак.Лінійку для чотирилапих Armani створив спільно з маркою Poldo Dog Couture.

Як виглядає колекція одягу для собак (фото: instagram.com/giorgioarmani)

"Колаборація Giorgio Armani та Poldo Dog Couture підготувала вас і ваших пухнастих друзів", - йдеться в описі колекції.

До собачої колекції увійшли дорожні сумки, нашийники, костюми з логотипом світового бренду, в’язані светри, жилети та вельветові килимки та амуніція: шлейки, повідки й навіть вельветові килимки. Вартість речей для собак стартує від 210 доларів.

Моделями для фотосесії цих продуктів від Armani, звісно, стали собаки різних порід та розмірів. І варто визнати, що ця колекція виглядає просто неймовірно мило.

Як виглядає колекція одягу для собак (фото: instagram.com/giorgioarmani)

