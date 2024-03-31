Дорожные сумки, свитера и вельветовые коврики: мировой бренд показал, какая собачья мода в 2024 году
Мода для собак также существует, по крайней мере, так считает модный дом Giorgio Armani, который выпустил собачью коллекцию одежды и амуниции.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу бренда.
Giorgio Armani выпустил коллекцию для собак
Всемирно известный итальянский модный дом Giorgio Armani решил показать, что для собак можно создавать интересную моду.
Создатели решили позаботиться о домашних любимцах своих клиентов. Именно поэтому бренд дебютировал на рынке товаров для животных.
Giorgio Armani представил свою первую капсульную коллекцию одежды и аксессуаров для маленьких собак. Линейку для четырехлапых Armani создал совместно с маркой Poldo Dog Couture.
Как выглядит коллекция одежды для собак (фото: instagram.com/giorgioarmani)
"Колаборация Giorgio Armani и Poldo Dog Couture подготовила вас и ваших пушистых друзей", - говорится в описании коллекции.
Собачья коллекция включает дорожные сумки, ошейники, костюмы с логотипом мирового бренда, вязаные свитера, жилеты и вельветовые коврики и амуниция: шлейки, поводки и даже вельветовые коврики. Стоимость вещей для собак стартует от 210 долларов.
Моделями для фотосессии этих продуктов от Armani, конечно, стали собаки разных пород и размеров. И стоит признать, что эта коллекция выглядит невероятно мило.
Как выглядит коллекция одежды для собак (фото: instagram.com/giorgioarmani)
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