Дорогі провали. 8 відеоігор із бюджетом у сотні мільйонів доларів, які не виправдали очікувань

Concord

Вартість провалу: 400 мільйонів доларів

Можливо, найбільшим комерційним провалом у недавній історії стала гра Concord. Проtкт, що перебував у розробці понад вісім років і пізніше був придбаний Sony.

Concord мала стати онлайн-шутером із героями в стилі Overwatch або Valorant. Однак уже через два тижні після релізу сервери гри було відключено, а через місяць студія закрилася назавжди.

Провал Concord пояснюється кількома причинами: перенасичений ринок, нудні та персонажі, які забуваються, поганий маркетинг і відмова від моделі free-to-play.

Зараз героїчних шутерів багато, і всі вони безкоштовні. Якби Concord дала можливість грати безкоштовно, вона могла б стати одним із найкращих шутерів на ринку.

Concord

Suicide Squad: Kill the Justice League

Вартість провалу: 200 мільйонів доларів

Загін самогубців: Кінець Ліги справедливості - це онлайн-шутер від третьої особи з елементами лутера, де ви граєте за Загін самогубців і воюєте з членами Ліги справедливості, які перебувають під контролем розуму. Але після невдалого запуску і низької утримуваності гравців гра швидко потрапила під великі знижки, а потім і зовсім роздавалася безкоштовно без залучення нових покупців.

Однією з основних причин провалу стали елементи live-service. Фанати не прийняли, що гра входить у канон серії Arkham. Геймплей і бій виявилися нудними, одноманітність місій стомлювала, а боси були нецікавими - їх потрібно було просто стріляти різними кулями до перемоги.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Skull & Bones

Вартість провалу: 200 мільйонів доларів

Після успіху Assassin's Creed Black Flag фанати чекали гру, повністю присвячену піратам. Але коли через майже 12 років вийшов Skull & Bones, жанр уже був заповнений іграми на кшталт Sea of Thieves.

Рішення зробити гру live-service ще більше відштовхнуло фанатів, а коли оголосили, що не буде дослідження пішки і ближнього бою, інтерес зовсім впав.

Skull & Bones

E.T. The Extra-Terrestrial

Вартість провалу: 100 мільйонів доларів

У той час як більшість ігор із цього списку призвели до фінансових втрат або закриття студій, E.T. The Extra-Terrestrial спричинила крах усієї індустрії. Ця гра була приурочена до фільму і випущена на Atari 2600. Через популярність фільму Atari швидко купила права на гру за рекордні 22 мільйони доларів.

Однак розробникам дали всього п'ять тижнів на створення і випуск. Після виходу гра зазнала жорсткої критики за жахливе керування та графіку. Із п'яти мільйонів випущених картриджів вдалося продати лише 1,5 мільйона, майже 700 тисяч повернули назад. Цей провал вважається однією з причин кризи в ігровій індустрії 1983 року.

E.T. The Extra-Terrestrial

APB: All Points Bulletin

Вартість провалу: 100 мільйонів доларів

APB - багатокористувацька онлайн-гра з боями між двома фракціями: правоохоронцями та злочинцями в місті Сан Паро.

Анонсована у 2005 році, гру розробляв творець Grand Theft Auto і Crackdown, що викликало неабиякий інтерес фанатів. Але гра вийшла недопрацьованою, з поганим керуванням і відсутністю глибини. Після слабкого старту проект прожив лише рік - сервери закрили, а студія оголосила банкрутство.

APB: All Points Bulletin

Too Human

Вартість провалу: 80 мільйонів доларів

Екшен-RPG Too Human йшла через "пекло" розробки майже десять років і обійшлася у 80-100 мільйонів доларів, а потім за судовим рішенням була знята з продажу. Гру тричі перебудовували під різні платформи - PlayStation, GameCube і Xbox 360. Розробка почалася в 1999 році для PlayStation 1, але проект був занедбаний.

Потім Nintendo спробувала випустити гру на GameCube, але знову проект застопорився і був покинутий. Microsoft взяла гру для Xbox 360, і після ще п'яти років розробки вона вийшла. Однак судовий процес з Epic Games призвів до знищення всіх нерозпроданих копій і виплати студією майже 4,5 мільйона доларів як штрафів і судових витрат.

Too Human

Shenmue

Вартість провалу: 70 мільйонів доларів

Shenmue був амбітним проектом Sega, вартістю понад 70 мільйонів доларів, але не окупився. Зараз гра вважається культовою класикою, але на момент виходу провалилася, і тільки з виходом сиквела серія почала набирати популярність.

Shenmue - це пригодницький екшен із відкритим світом, де ви граєте за Ре Хадзукі, який мстить за смерть батька від рук Лан Ді. Незважаючи на провал, гра популяризувала безліч механік, які зараз вважаються стандартом: зміну дня і ночі, NPC з розпорядком дня, QTE, динамічну погоду і багато іншого.

Shenmue

Darksiders II

Вартість провалу: 50 мільйонів доларів

Darksiders - слешер, де в першій частині ви граєте за Війну, а в другій, за Смерть, що символічно для долі Darksiders II.

THQ вклала в гру майже 50 мільйонів доларів, і на той момент це була одна з найдорожчих ігор. Гра продалася накладом усього в мільйон копій за перший рік і вважається одним із найбільших комерційних провалів десятиліття.

Darksiders II