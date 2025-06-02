10 гарячих ігрових новинок червня, які порадують кожного геймера
Червень 2025 року підготував безліч ігрових релізів для шанувальників різних жанрів. Цього місяця виходять як продовження відомих серій, так і нові проекти від перспективних студій.
Про 10 найочікуваніших ігрових новинок червня розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Driffle.
Mario Kart World
Дата виходу: 5 червня 2025 року
Платформи: Nintendo Switch 2
Mario Kart World переносить культові аркадні перегони на глобальний рівень із новими трасами, поліпшеною графікою та онлайном по всьому світу. Це веселий хаос для всієї родини, фанатів і любителів швидкості.
Mario Kart World (фото: Driffle)
MindsEye
Дата виходу: 10 червня 2025 року
Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS
MindsEye - дебютна гра студії Build A Rocket Boy. Це сміливий погляд на жанр науково-фантастичного екшену з відкритим світом. Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, і на гравця чекають динамічні перестрілки, що супроводжуються сюжетом про повстання і контроль. Одна з найочікуваніших ігор червня для любителів футуристичних трилерів.
MindsEye (фото: Driffle)
Dune: Awakening
Дата виходу: 10 червня 2025 року
Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One
Пориньте у світ Арракіса з Dune: Awakening - багатокористувацькою виживалкою у відкритому світі, де ви самі формуєте свою долю в суворих пісках пустелі. Це поєднання дослідження, боїв і управління ресурсами робить гру обов'язковою для ознайомлення для фанатів наукової фантастики і стратегії в червні.
MindsEye (фото: Driffle)
Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition
Дата виходу: 10 червня 2025 року
Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS
Приготуйтеся до жорсткого, безжалісного екшену в поліпшеному виданні майбутнього шутера за всесвітом Warhammer 40K. Додатковий контент, поліпшена графіка і кінематографічний бойовий досвід роблять цю гру обов'язковою для всіх шанувальників серії та жанру наукової фантастики.
Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (фото: Driffle)
Stellar Blade
Дата виходу: 12 червня 2025 року
Платформи: ПК
Stellar Blade - стильна action RPG, що розповідає про войовницю на ім'я Ів, яка бореться за порятунок Землі від таємничих створінь. Плавний бій, красива графіка й аніме-естетика роблять гру однією з найпомітніших у списку червневих релізів.
Stellar Blade (фото: Driffle)
The Alters
Дата виходу: 13 червня 2025 року
Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS
Унікальний науково-фантастичний survival-проект, у якому гравець керує Яном - чоловіком, який застряг на дивній планеті. Щоб вижити, він повинен створювати альтернативні версії самого себе. The Alters поєднує в собі глибоку стратегію та емоційну сюжетну лінію, пропонуючи оригінальний ігровий досвід.
The Alters (фото: Driffle)
Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
Дата виходу: 13 червня 2025 року
Платформи: PlayStation 5, ПК
Жахи тривають у Secret of the Mimic - новій частині франшизи Five Nights at Freddy's. Гра пропонує нові механіки, моторошну анімацію і ще більше лора для вивчення фанатами серії.
Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (фото: Driffle)
FBC: Firebreak
Дата виходу: 17 червня 2025 року
Платформи: ПК
FBC: Firebreak - мультиплеєрний шутер, дія якого розгортається у всесвіті Control. Тут поєднуються паранормальні здібності й тактичний бій. Завдяки стильній візуальній подачі та динамічному геймплею гра приверне увагу тих, хто шукає щось нове.
FBC: Firebreak (фото: Driffle)
TRON: Catalyst
Дата виходу: 17 червня 2025 року
Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS
Відкрийте цифровий світ у TRON: Catalyst - кіберпригоді у всесвіті TRON. На вас чекає суміш екшену, головоломок і стильних неонових візуалів. Ідеально підійде для шанувальників захопливої наукової фантастики.
TRON: Catalyst (фото: Driffle)
Death Stranding 2
Дата виходу: 26 червня 2025 року
Платформи: PlayStation 5
Хідео Кодзіма повертається з Death Stranding 2 - кінематографічною пригодницькою грою, такою ж загадковою та емоційною, як і її попередниця. На гравців чекає глибокий сюжет, сюрреалістичні пейзажі та зловісна атмосфера, що поєднує наукову фантастику і психологічні теми.
Виходячи більш ніж через п'ять років після оригіналу, гра вважається однією з найбільш очікуваних у червні 2025 року.
Death Stranding 2 (фото: Driffle)
Вас може зацікавити:
- Apple представить новий додаток для геймерів в iOS 19
- 7 ігрових релізів, які занапастили помилки у піарі та маркетингу
- П'ять українських відеоігор, які продовжують користуватися популярністю за кордоном