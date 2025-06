10 гарячих ігрових новинок червня, які порадують кожного геймера

Mario Kart World

Дата виходу: 5 червня 2025 року

Платформи: Nintendo Switch 2

Mario Kart World переносить культові аркадні перегони на глобальний рівень із новими трасами, поліпшеною графікою та онлайном по всьому світу. Це веселий хаос для всієї родини, фанатів і любителів швидкості.

Mario Kart World (фото: Driffle)

MindsEye

Дата виходу: 10 червня 2025 року

Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

MindsEye - дебютна гра студії Build A Rocket Boy. Це сміливий погляд на жанр науково-фантастичного екшену з відкритим світом. Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, і на гравця чекають динамічні перестрілки, що супроводжуються сюжетом про повстання і контроль. Одна з найочікуваніших ігор червня для любителів футуристичних трилерів.

MindsEye (фото: Driffle)

Dune: Awakening

Дата виходу: 10 червня 2025 року

Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One

Пориньте у світ Арракіса з Dune: Awakening - багатокористувацькою виживалкою у відкритому світі, де ви самі формуєте свою долю в суворих пісках пустелі. Це поєднання дослідження, боїв і управління ресурсами робить гру обов'язковою для ознайомлення для фанатів наукової фантастики і стратегії в червні.

MindsEye (фото: Driffle)

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

Дата виходу: 10 червня 2025 року

Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Приготуйтеся до жорсткого, безжалісного екшену в поліпшеному виданні майбутнього шутера за всесвітом Warhammer 40K. Додатковий контент, поліпшена графіка і кінематографічний бойовий досвід роблять цю гру обов'язковою для всіх шанувальників серії та жанру наукової фантастики.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (фото: Driffle)

Stellar Blade

Дата виходу: 12 червня 2025 року

Платформи: ПК

Stellar Blade - стильна action RPG, що розповідає про войовницю на ім'я Ів, яка бореться за порятунок Землі від таємничих створінь. Плавний бій, красива графіка й аніме-естетика роблять гру однією з найпомітніших у списку червневих релізів.

Stellar Blade (фото: Driffle)

The Alters

Дата виходу: 13 червня 2025 року

Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Унікальний науково-фантастичний survival-проект, у якому гравець керує Яном - чоловіком, який застряг на дивній планеті. Щоб вижити, він повинен створювати альтернативні версії самого себе. The Alters поєднує в собі глибоку стратегію та емоційну сюжетну лінію, пропонуючи оригінальний ігровий досвід.

The Alters (фото: Driffle)

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Дата виходу: 13 червня 2025 року

Платформи: PlayStation 5, ПК

Жахи тривають у Secret of the Mimic - новій частині франшизи Five Nights at Freddy's. Гра пропонує нові механіки, моторошну анімацію і ще більше лора для вивчення фанатами серії.

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (фото: Driffle)

FBC: Firebreak

Дата виходу: 17 червня 2025 року

Платформи: ПК

FBC: Firebreak - мультиплеєрний шутер, дія якого розгортається у всесвіті Control. Тут поєднуються паранормальні здібності й тактичний бій. Завдяки стильній візуальній подачі та динамічному геймплею гра приверне увагу тих, хто шукає щось нове.

FBC: Firebreak (фото: Driffle)

TRON: Catalyst

Дата виходу: 17 червня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS

Відкрийте цифровий світ у TRON: Catalyst - кіберпригоді у всесвіті TRON. На вас чекає суміш екшену, головоломок і стильних неонових візуалів. Ідеально підійде для шанувальників захопливої наукової фантастики.

TRON: Catalyst (фото: Driffle)

Death Stranding 2

Дата виходу: 26 червня 2025 року

Платформи: PlayStation 5

Хідео Кодзіма повертається з Death Stranding 2 - кінематографічною пригодницькою грою, такою ж загадковою та емоційною, як і її попередниця. На гравців чекає глибокий сюжет, сюрреалістичні пейзажі та зловісна атмосфера, що поєднує наукову фантастику і психологічні теми.

Виходячи більш ніж через п'ять років після оригіналу, гра вважається однією з найбільш очікуваних у червні 2025 року.

Death Stranding 2 (фото: Driffle)