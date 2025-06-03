Дорогие провалы. 8 видеоигр с бюджетом в сотни миллионов долларов, которые не оправдали ожиданий

Concord

Стоимость провала: 400 миллионов долларов

Возможно, самым крупным коммерческим провалом в недавней истории стала игра Concord. Проект, находившийся в разработке более восьми лет и позже приобретенный Sony.

Concord должна была стать онлайн-шутером с героями в стиле Overwatch или Valorant. Однако уже через две недели после релиза серверы игры были отключены, а месяц спустя студия закрылась навсегда.

Провал Concord объясняется несколькими причинами: перенасыщенный рынок, скучные и забываемые персонажи, плохой маркетинг и отказ от модели free-to-play.

Сейчас героических шутеров много, и все они бесплатные. Если бы Concord дала возможность играть бесплатно, она могла бы стать одним из лучших шутеров на рынке.

Concord

Suicide Squad: Kill the Justice League

Стоимость провала: 200 миллионов долларов

тряд самоубийц: Конец Лиги справедливости - это онлайн-шутер от третьего лица с элементами лутера, где вы играете за Отряд самоубийц и сражаетесь с членами Лиги справедливости, находящимися под контролем разума. Но после неудачного запуска и низкой удерживаемости игроков игра быстро попала под большие скидки, а потом и вовсе раздавалась бесплатно без привлечения новых покупателей.

Одной из основных причин провала стали элементы live-service. Фанаты не приняли, что игра входит в канон серии Arkham. Геймплей и бой оказались скучными, однообразие миссий утомляло, а боссы были неинтересными - их нужно было просто стрелять разными пулями до победы.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Skull & Bones

Стоимость провала: 200 миллионов долларов

После успеха Assassin's Creed Black Flag фанаты ждали игру, полностью посвященную пиратам. Но когда спустя почти 12 лет вышел Skull & Bones, жанр уже был заполнен играми вроде Sea of Thieves.

Решение сделать игру live-service еще больше оттолкнуло фанатов, а когда объявили, что не будет исследования пешком и ближнего боя, интерес совсем упал.

Skull & Bones

E.T. The Extra-Terrestrial

Стоимость провала: 100 миллионов долларов

В то время как большинство игр из этого списка привели к финансовым потерям или закрытию студий, E.T. The Extra-Terrestrial вызвала крах всей индустрии. Эта игра была приурочена к фильму и выпущена на Atari 2600. Из-за популярности фильма Atari быстро купила права на игру за рекордные 22 миллиона долларов.

Однако разработчикам дали всего пять недель на создание и выпуск. После выхода игра получила жесткую критику за ужасное управление и графику. Из пяти миллионов выпущенных картриджей удалось продать только 1,5 миллиона, почти 700 тысяч вернули обратно. Этот провал считается одной из причин кризиса в игровой индустрии 1983 года.

E.T. The Extra-Terrestrial

APB: All Points Bulletin

Стоимость провала: 100 миллионов долларов

APB - многопользовательская онлайн-игра с боями между двумя фракциями: правоохранителями и преступниками в городе Сан Паро.

Анонсированная в 2005 году, игра разрабатывалась создателем Grand Theft Auto и Crackdown, что вызвало большой интерес фанатов. Но игра вышла недоработанной, с плохим управлением и отсутствием глубины. После слабого старта проект прожил всего год - серверы были закрыты, а студия объявила банкротство.

APB: All Points Bulletin

Too Human

Стоимость провала: 80 миллионов долларов

Экшен-RPG Too Human шла через "ад" разработки почти десять лет и обошлась в 80-100 миллионов долларов, а затем по судебному решению была снята с продажи. Игра трижды перестраивалась под разные платформы - PlayStation, GameCube и Xbox 360. Разработка началась в 1999 году для PlayStation 1, но проект был заброшен.

Потом Nintendo попыталась выпустить игру на GameCube, но снова проект застопорился и был заброшен. Microsoft взяла игру для Xbox 360, и после еще пяти лет разработки она вышла. Однако судебный процесс с Epic Games привел к уничтожению всех нераспроданных копий и выплате студией почти 4,5 миллиона долларов в качестве штрафов и судебных издержек.

Too Human

Shenmue

Стоимость провала: 70 миллионов долларов

Shenmue был амбициозным проектом Sega, стоимостью более 70 миллионов долларов, но не окупился. Сейчас игра считается культовой классикой, но на момент выхода провалилась, и только с выходом сиквела серия начала набирать популярность.

Shenmue - это приключенческий экшен с открытым миром, где вы играете за Ре Хадзуки, который мстит за смерть отца от рук Лан Ди. Несмотря на провал, игра популяризировала множество механик, которые сейчас считаются стандартом: смену дня и ночи, NPC с распорядком дня, QTE, динамическую погоду и многое другое.

Shenmue

Darksiders II

Стоимость провала: 50 миллионов долларов

Darksiders - слэшер, где в первой части вы играете за Войну, а во второй, за Смерть, что символично для судьбы Darksiders II.

THQ вложила в игру почти 50 миллионов долларов, и на тот момент это была одна из самых дорогих игр. Игра продалась тиражом всего в миллион копий за первый год и считается одним из крупнейших коммерческих провалов десятилетия.

Darksiders II