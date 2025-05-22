5 українських комп'ютерних ігор, у які досі грають в усьому світі

Українська індустрія відеоігор за останні роки довела, що здатна створювати проекти світового рівня. Деякі з цих ігор стали справжніми культовими хітами і досі збирають тисячі гравців з усього світу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять українських ігор, які продовжують утримувати увагу геймерів навіть через роки після релізу.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Розробник: GSC Game World (Київ)

Жанр: Постапокаліптичний шутер від першої особи (FPS), survival horror

Платформи: ПК, Xbox Series XS

S.T.A.L.K.E.R. 2 - довгоочікуване продовження культової серії S.T.A.L.K.E.R., дія якої розгортається в зловісній і радіоактивній Зоні навколо Чорнобильської атомної електростанції.

Гра поєднує в собі захопливу механіку шутера від першої особи з великим відкритим світом, динамічною погодою, зміною дня і ночі та просунутим ШІ. Гравцям належить виживати серед мутантів, аномалій і ворожих сталкерів.

Гра також пропонує глибоку сюжетну лінію з кількома кінцівками, що залежать від вибору гравця. Незважаючи на російське вторгнення, розробка тривала з неймовірною стійкістю, і після виходу наприкінці 2024 року гра здобула світове визнання і продалася мільйонними тиражами.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: Wccftech)

Metro 2033/Metro Exodus

Розробник: 4A Games (спочатку базувалася в Києві)

Жанр: Сюжетний шутер від першої особи, survival horror

Платформи: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (Metro Redux)

Заснована на романах Дмитра Глуховського, серія Metro принесла українській студії 4A Games світову популярність. Metro 2033 познайомила гравців із похмурим постядерним світом, де ті, хто вижив, мешкають у тунелях метро і борються з мутантами та ворогуючими фракціями.

Сиквел Metro: Last Light удосконалив ігрову формулу, а Metro Exodus розширив всесвіт, додавши рівні з елементами відкритого світу в дикій природі.

Серія отримала визнання за сильний сюжет, механіки виживання й атмосферну візуалізацію. З понад 10 мільйонами проданих копій по всьому світу, Metro залишається однією з найуспішніших українських ігрових франшиз як у комерційному, так і в критичному плані.

Metro Exodus (фото: Rozetka)

Cossacks: European Wars

Розробник: GSC Game World

Жанр: Стратегія в реальному часі (RTS)

Платформа: ПК

Випущена у 2001 році, Cossacks: European Wars несподівано стала хітом серед шанувальників стратегій по всьому світу. Дія гри розгортається в Європі XVII-XVIII століть і містить масштабні битви з тисячами юнітів, історично достовірні нації і складні економічні та військові системи.

Гра виділялася своєю увагою до деталей, масштабом та історичним реалізмом - рідкістю для того часу. Успіх гри призвів до випуску кількох доповнень і сиквелів, зробивши її однією з найбільш культових RTS Східної Європи. Cossacks допомогла GSC Game World зарекомендувати себе як одного з провідних розробників стратегій задовго до появи S.T.A.L.K.E.R.

Cossacks: European Wars (фото: Steam)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Розробник: Frogwares (Київ)

Жанр: Пригода/Детектив

Платформи: ПК, PlayStation, Xbox

Frogwares здобула світову популярність завдяки серії детективних пригод про Шерлока Холмса. The Devil's Daughter - це насичена сюжетом, частково відкрита гра, у якій гравці виступають у ролі знаменитого детектива, що розслідує надприродну змову.

Хоча ця частина і не отримала найвищих оцінок у серії, вона залишається улюбленою серед шанувальників детективного геймплея, розв'язування головоломок і нелінійних діалогів. Ігри Frogwares часто отримують похвали за сценарій, атмосферу та унікальне поєднання екшену і розслідування.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (фото: Steam)

ATOM RPG

Розробник: AtomTeam (українська інді-студія)

Жанр: Ізометрична рольова гра (RPG)

Платформи: ПК, Android, iOS, Nintendo Switch

Натхненна класичною серією Fallout, ATOM RPG пропонує альтернативну постапокаліптичну Радянську пустку, сповнену небезпек, сатири та глибини.

Проект, що почався як краудфандингова інді-гра, швидко привернув увагу завдяки хардкорному геймплею, насиченому всесвіту та візуальному стилю в дусі ретро. Гра включає покрокові бої, глибоке налаштування персонажа і розгалужені квести з безліччю можливих результатів.

Завдяки своїй автентичності, культурному колориту і пристрасті розробників, ATOM RPG завоювала статус культової гри серед шанувальників олдскульних RPG. Студія вже випустила розширення і працює над продовженнями.

ATOM RPG (фото: Steam)