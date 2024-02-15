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На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Четвер 15 лютого 2024 16:20
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На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям В Іспанії з'явились нові дорожні знаки, незнайомі українським водіям (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Українці в Іспанії мають бути обережні, адже на дорогах цієї європейської країни з'явились нові знаки, що можуть бути незрозумілими українським водіям.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на SGM Legal Spain розповідає, які нові й оновлені дорожні знаки можна зустріти в Іспанії та що вони означають.

Знижена видимість

Знак P-33 попереджає водіїв про небезпеку через обмежену видимість на місцевості, що може бути пов'язана з погодніми явищами (туман, дощ, сніг), димом тощо.

На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Знак P-33 (фото: sgmlegalspain.com)

Дикі тварини

Знак Р-24 - новий попереджувальний знак, який сповіщає водіїв про те, що дорогу можуть переходити дикі тварини. Тут може йтися про різні види диких тварин, але найімовірніше це може бути саме дикий кабан.

На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Знак P-24 (фото: sgmlegalspain.com)

Пересічені смуги

Знак P-35 попереджає водіїв про небезпеку на тлі близькості ділянки зі злиттям транспорту та розвилкою. Йдеться про те, що різні смуги можуть перетинатися та підвищувати ризик ДТП.

На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Знак P-35 (фото: sgmlegalspain.com)

Увага: поруч люди похилого віку

Знак P-21b вказує на місця, які часто відвідують літні люди. Він попереджає водіїв про те, що вони перебувають поблизу таких закладів, як будинки для людей похилого віку або реабілітаційні центри для літніх людей.

На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Знак P-21b (фото: sgmlegalspain.com)

Скутери заборонені

Новий знак R-118 було введено на дорогах Іспанії у зв'язку зі збільшенням кількості електричних самокатів. Він вказує на дороги або зони, де ці транспортні засоби заборонені.

На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Знак R-118 (фото: sgmlegalspain.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нові дорожні знаки з'являться в Україні, оскільки Кабмін вніс зміни в ПДР.

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Іспанія ПДР Автомобільний рух Поради водіям
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