ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні з'являться нові дорожні знаки. Кабмін вніс зміни в ПДР

П'ятниця 09 лютого 2024 15:23
UA EN RU
В Україні з'являться нові дорожні знаки. Кабмін вніс зміни в ПДР Ілюстративне фото: в Україні з'являться нові дорожні знаки (pdd com ua)
Автор: Наталія Кава

В Україні з'являться нові дорожні знаки. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни на засіданні у п'ятницю, 9 лютого.

Як повідомляє РБК-Україна, про написав представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

За його даними, змінами доповнено главу 5 ПДР "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки".

Зокрема, новими правилами встановлено, що на знаках 5.57-5.60, які є вказівниками руху можна, застосовувати піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

Фото: дорожі знаки, у які дозволили вносити зміни

Окрім цього до інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

В Україні з'являться нові дорожні знаки. Кабмін вніс зміни в ПДРФото: дорожі знаки, у які дозволили вносити зміни

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, за які порушення ПДР найчастіше штрафують водіїв в Україні.

А ось в матеріалі РБК-Україна можна прочитати про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України ПДР Автомобільний рух
NEWS
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити