Водіям розповіли, як не отримати штраф за зупинку авто у недозволеному місці

Водіям в деяких випадках доводиться здійснювати вимушену зупинку авто у тих місцях, де вона заборонена. Існують певні винятки із правил, які дозволяють уникнути штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Де заборонено здійснювати зупинку

Кожен водій може зіткнутися з ситуацією, коли через певні обставини необхідно зупинити автомобіль.

Зокрема через такі, як технічна несправність автомобіля чи погіршення стану здоровʼя. Часто такі ситуації виникають у місцях, де зупинка заборонена правилами дорожнього руху, ставлячи водія перед ризиком отримання штрафу.

Відповідно до п. 15.9 ПДР зупинка забороняється, зокрема:

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків

на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу

ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів

ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання

ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду

Яка відповідальність

Відповідно до положень ч. 1 ст. 122 КУпАП порушення правил зупинки передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.

Відповідно до п. 1.10 ПДР вимушена зупинка - це зупинка автомобіля, яка пов'язана з технічною несправністю чи появою перешкоди. Тобто якщо водій виявляє під час руху несправність автомобіля чи відчуває погіршення стану здоровʼя, то він має право здійснити вимушену зупинку, зокрема, в забороненому місці.

У разі вимушеної зупинки в забороненому місці водій повинен позначити автомобіль увімкненням аварійної світлової сигналізації.

Адвокати кажуть, що вимушена зупинка в забороненому місці не є порушенням закону, оскільки закон передбачає порядок дій водія на випадок такої зупинки.

Як діяти, щоб не отримати штраф

У разі вимушеної зупинки й відсутності можливості прибрати автомобіль, обовʼязково увімкніть "аварійку". Працівнику поліції повідомте про факт вимушеної зупинки та причини несправності автомобіля чи поганого стану здоровʼя.

За необхідності опишіть це у письмових поясненнях.