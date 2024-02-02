ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Водіям розповіли, як не отримати штраф за зупинку авто у недозволеному місці

П'ятниця 02 лютого 2024 16:23
UA EN RU
Водіям розповіли, як не отримати штраф за зупинку авто у недозволеному місці Як уникнути штрафу за зупинку авто в недозволеному місці (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Водіям в деяких випадках доводиться здійснювати вимушену зупинку авто у тих місцях, де вона заборонена. Існують певні винятки із правил, які дозволяють уникнути штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".

Де заборонено здійснювати зупинку

Кожен водій може зіткнутися з ситуацією, коли через певні обставини необхідно зупинити автомобіль.

Зокрема через такі, як технічна несправність автомобіля чи погіршення стану здоровʼя. Часто такі ситуації виникають у місцях, де зупинка заборонена правилами дорожнього руху, ставлячи водія перед ризиком отримання штрафу.

Відповідно до п. 15.9 ПДР зупинка забороняється, зокрема:

  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків
  • на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу
  • ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів
  • ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання
  • ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду

Яка відповідальність

Відповідно до положень ч. 1 ст. 122 КУпАП порушення правил зупинки передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.

Відповідно до п. 1.10 ПДР вимушена зупинка - це зупинка автомобіля, яка пов'язана з технічною несправністю чи появою перешкоди. Тобто якщо водій виявляє під час руху несправність автомобіля чи відчуває погіршення стану здоровʼя, то він має право здійснити вимушену зупинку, зокрема, в забороненому місці.

У разі вимушеної зупинки в забороненому місці водій повинен позначити автомобіль увімкненням аварійної світлової сигналізації.

Адвокати кажуть, що вимушена зупинка в забороненому місці не є порушенням закону, оскільки закон передбачає порядок дій водія на випадок такої зупинки.

Як діяти, щоб не отримати штраф

У разі вимушеної зупинки й відсутності можливості прибрати автомобіль, обовʼязково увімкніть "аварійку". Працівнику поліції повідомте про факт вимушеної зупинки та причини несправності автомобіля чи поганого стану здоровʼя.

За необхідності опишіть це у письмових поясненнях.

Раніше ми повідомляли, якими знаками та жестами обмінюють водії на дорозі.

Також ми писали, як надійно захистити автомобіль від іржі.

Читайте РБК-Україна в Google News
водіння водії Водійське посвідчення
NEWS
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації