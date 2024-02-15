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На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям

Четверг 15 февраля 2024 16:20
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На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям В Испании появились новые дорожные знаки, незнакомые украинским водителям (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы в Испании должны быть осторожны, ведь на дорогах этой европейской страны появились новые знаки, которые могут быть непонятны украинским водителям.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SGM Legal Spain рассказывает, какие новые и обновленные дорожные знаки можно встретить в Испании и что они означают.

Сниженная видимость

Знак P-33 предупреждает водителей об опасности из-за ограниченной видимости на местности, что может быть связано с погодными явлениями (туман, дождь, снег), дымом и т.д.

На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям

Знак P-33 (фото: sgmlegalspain.com)

Дикие животные

Знак Р-24 - новый предупредительный знак, извещающий водителей о том, что дорогу могут переходить дикие животные. Здесь речь может идти о разных видах диких животных, но вероятнее всего это может быть именно дикий кабан.

На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям

Знак P-24 (фото: sgmlegalspain.com)

Пересеченные полосы

Знак P-35 предупреждает водителей об опасности на фоне близости участка со слиянием транспорта и развилкой. Речь идет о том, что разные полосы могут пересекаться и повышать риск ДТП.

На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям

Знак P-35 (фото: sgmlegalspain.com)

Внимание: рядом пожилые люди

Знак P-21b указывает на места, которые часто посещают пожилые люди. Он предупреждает водителей о том, что они находятся вблизи таких заведений, как дома престарелых или реабилитационные центры для пожилых людей.

На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям

Знак P-21b (фото: sgmlegalspain.com)

Скутеры запрещены

Новый знак R-118 был введен на дорогах Испании в связи с увеличением количества электрических самокатов. Он указывает на дороги или зоны, где эти транспортные средства запрещены.

На дорогах появились новые знаки: что они означают и как поступать украинским водителям

Знак R-118 (фото: sgmlegalspain.com)

Напомним, ранее мы рассказывали, что новые дорожные знаки появятся в Украине, поскольку Кабмин внес изменения в ПДД.

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