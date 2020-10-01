На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали "зраду"

В Украине появились новые дорожные знаки (иллюстративное фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Новые дорожные знаки уже сейчас могут увидеть водители на отремонтированной трассе

В Украине появились новые дорожные знаки - первые обновленные указатели разместили в рамках эксперимента по внедрению новой дорожной навигации, который реализуется на 10 маршрутах президентской программы "Большая стройка".

Как передали в "Укравтодоре" на странице в Facebook, после установки новых знаков проводится исследование влияния дорожной инфраструктуры на ситуацию на дорогах.

Так, эксперимент на каждом участке отдельно определенной дороги продлится минимум 3 месяца.

Новинку уже сейчас водители могут увидеть на отремонтированной трассе Т-14-02 на участке дороги Львов - Сходница - Песочная во Львовской области.

Что изменили в новых знаках

Появился современный европейский шрифт Road UA, основанный на проверенных образцах британского и немецкого экземпляров. Применяются различные начертания на темном и светлом фоне.

Переменный регистр: первая буква заглавная, а остальные строчные. Отмечается, что в предыдущем варианте читабельность была хуже, а теперь расстояние считывания увеличивается на 10%.

Используется максимально контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами.

На знаке 5.51 размещается не более двух названий населенных пунктов для каждого из направлений и не более семи населенных пунктов всего. На знаке 5.54 - не более трех.

Знаки 5.58.2, 5.59, которые обозначают реки и озера, должны иметь рисунок - волну. Текст размещаем по центру, фон - голубого цвета.

Знаки 5.61.1 - 5.61.3 должны иметь зеленый фон, если обозначают европейскую сеть дорог, красный - если международную.

Украинские собственные названия имеют транслитерацию на английском языке.

Для съездов на развязках предлагается применять знак со срезанным краем, который своей формой усиливает восприятие направлении.

В Украине появились новые дорожные знаки (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Отметим, что в сети неоднозначно восприняли такое обновление дорожных знаков - некоторым водителям сразу же бросились в глаза ряд "зрад".

Еще хотелось бы видеть сокращение "р." перед названием реки, чтобы не путать с населенным пунктом.

Перерасходы материала за счет большого количества пустого места и отвлечение водителя мелким шрифтом.

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Навигационные щиты, на мой взгляд, следует монтировать на более высоких конструкциях, хотя бы на М и Н, особенно где есть доп.остановочные полосы и дорогах катм 1А, 1Б., потому что за габаритным транспортом они малозаметны и не информативны.

Размер шрифта нужно делать одинаковый для украинских и английских названий.

В Украине установили обновленные дорожные знаки(фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Ранее сообщалось, что на украинских дорогах появились новые знаки, которые призывают водителей на данном участке автодороги при обгоне велосипедистов соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра.

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