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На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали "зраду"

Четверг 01 октября 2020 17:31
На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали "зраду"
В Украине появились новые дорожные знаки (иллюстративное фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Владимир Костырин

Новые дорожные знаки уже сейчас могут увидеть водители на отремонтированной трассе

В Украине появились новые дорожные знаки - первые обновленные указатели разместили в рамках эксперимента по внедрению новой дорожной навигации, который реализуется на 10 маршрутах президентской программы "Большая стройка".

Как передали в "Укравтодоре" на странице в Facebook, после установки новых знаков проводится исследование влияния дорожной инфраструктуры на ситуацию на дорогах.

Так, эксперимент на каждом участке отдельно определенной дороги продлится минимум 3 месяца.

Новинку уже сейчас водители могут увидеть на отремонтированной трассе Т-14-02 на участке дороги Львов - Сходница - Песочная во Львовской области.

Что изменили в новых знаках

  • Появился современный европейский шрифт Road UA, основанный на проверенных образцах британского и немецкого экземпляров. Применяются различные начертания на темном и светлом фоне.
  • Переменный регистр: первая буква заглавная, а остальные строчные. Отмечается, что в предыдущем варианте читабельность была хуже, а теперь расстояние считывания увеличивается на 10%.
  • Используется максимально контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами.
  • На знаке 5.51 размещается не более двух названий населенных пунктов для каждого из направлений и не более семи населенных пунктов всего. На знаке 5.54 - не более трех.
  • Знаки 5.58.2, 5.59, которые обозначают реки и озера, должны иметь рисунок - волну. Текст размещаем по центру, фон - голубого цвета.
  • Знаки 5.61.1 - 5.61.3 должны иметь зеленый фон, если обозначают европейскую сеть дорог, красный - если международную.
  • Украинские собственные названия имеют транслитерацию на английском языке.
  • Для съездов на развязках предлагается применять знак со срезанным краем, который своей формой усиливает восприятие направлении.

На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали &quot;зраду&quot;На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали &quot;зраду&quot;На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали &quot;зраду&quot;

В Украине появились новые дорожные знаки (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Отметим, что в сети неоднозначно восприняли такое обновление дорожных знаков - некоторым водителям сразу же бросились в глаза ряд "зрад".

  • Еще хотелось бы видеть сокращение "р." перед названием реки, чтобы не путать с населенным пунктом.
  • Перерасходы материала за счет большого количества пустого места и отвлечение водителя мелким шрифтом.
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Навигационные щиты, на мой взгляд, следует монтировать на более высоких конструкциях, хотя бы на М и Н, особенно где есть доп.остановочные полосы и дорогах катм 1А, 1Б., потому что за габаритным транспортом они малозаметны и не информативны.
  • Размер шрифта нужно делать одинаковый для украинских и английских названий.

На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали &quot;зраду&quot;На дорогах Украины появились новые знаки: водители уже отыскали &quot;зраду&quot;

В Украине установили обновленные дорожные знаки(фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Ранее сообщалось, что на украинских дорогах появились новые знаки, которые призывают водителей на данном участке автодороги при обгоне велосипедистов соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра.

Также мы рассказывали об азбуке водителей и знаках и жестах, которые стоит знать каждому.

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