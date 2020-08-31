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У Дорофеевой заподозрили коронавирус: сильно поднялась температура

Автор: Роман Мирончук

У артистки заподозрили COVID-19

Надя Дорофеева серьезно заболела, поэтому у нее заподозрили COVID-19. В воскресенье, 30 августа, утром у артистки поднялась температура до 38,6 градусов. Певица сделала ПЦР-тест на коронавирус, но он показал, что инфекции нет.

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При этом это был не первый тест на COVID-19. За несколько дней до этого Дорофеева уже делала ПЦР-тест, и тогда он тоже был отрицательным. Но из-за плохого самочувствия и повышения температуры, она решила сделать повторный тест. Об этом рассказал муж артистки Дантес на своей странице в Instagram.

Он отметил, что результаты второго теста пришли сегодня, 31 августа. При этом он рассказал, что вчера весь день провел дома вместе с Надей. В 5:30 у нее началась подниматься высокая температура. Потом такое же повторилось и днем.

Напомним, украинская телеведущая Маричка Падалко призналась в резком ухудшении здоровья из-за COVID-19. Она отметила, что слишком рано начало радоваться "выздоровлению". Когда исчезли респираторные симптомы, телеведущая решила, что болезнь позади, но появились другие более серьезные признаки.

Ранее Ольга Фреймут вышла на паркет с коронавирусом. Она сообщила, что ни у нее, ни у ее партнера по танцам Ильи Падзина нет температуры и они чувствуют себя удовлетворительно.

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Новости Украины КоронавирусНадя Дорофеева