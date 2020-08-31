Маричка Падалко призналась в резком ухудшении из-за COVID-19: началась интоксикация

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Маричка Падалко говорит, что рано обрадовалась отсутствию респираторных симптомов коронавируса

Заболевшая недавно коронавирусом Маричка Падалко рассказала о том, как ее самочувствие резко ухудшилось. Причем случилось это уже после того, как отступили респираторные симптомы.

Также на своей странице в Instagram телеведущая предостерегла украинцев не путать COVID-19 с гриппом. Если вы заболели коронавирусом, нужно быть готовым к тому, что болезнь выбьет вас из колеи на, как минимум, 14 дней.

Падалко говорит, что слишком рано начало радоваться "выздоровлению". Когда исчезли респираторные симптомы, телеведущая решила, что болезнь позади, но появились другие более серьезные признаки.

"Потом началась интоксикация - многодневное постоянная тошнота, головная боль (нет, не боль, это вынос мозга) и как следствие обезвоживание организма. Это совсем не похоже на "пищевое отравление", но это один в один как "беременный токсикоз", кто сталкивался, или "морская болезнь", - написала ведущая.

Она посоветовала украинцам, которые столкнулись с болезнью, быть готовыми к такому ходу событий и принимать превентивные меры. К примеру, попросить врача назначить лекарства от тошноты, чтобы не было обезвоживания.



"Потому что я довела себя до такого состояния, что выйти из него помогла только капельница. Не повторяйте, пожалуйста, моих ошибок. Сейчас это уже позади. Хотя слабость еще время от времени возвращается", - подытожила Падалко.

Напомним, что про болезнь Марички Падалко и двоих ее детей стало известно 25 августа.