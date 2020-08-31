У Дорофєєвої запідозрили коронавірус: сильно піднялася температура

Надя Дорофєєва серйозно захворіла, тому у неї запідозрили COVID-19. У неділю, 30 серпня, вранці у артистки піднялася температура до 38,6 градусів. Співачка зробила ПЛР-тест на коронавірус, але він показав, що інфекції немає.

При цьому це був не перший тест на COVID-19. За кілька днів до цього Дорофєєва вже робила ПЛР-тест, і тоді він теж був негативним. Але через погане самопочуття, підвищення температури, вона вирішила зробити повторний тест. Про це розповів чоловік артистки Дантес на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що результати другого тесту прийшли сьогодні, 31 серпня. При цьому він розповів, що вчора весь день провів вдома разом з Надею. О 5:30 у неї почалася підійматися висока температура. Потім таке ж повторилося і вдень.

Нагадаємо, українська телеведуча Марічка Падалко зізналася в різкому погіршенні здоров'я через COVID-19. Вона зазначила, що занадто рано початок радіти "одужанню". Коли зникли респіраторні симптоми, телеведуча вирішила, що хвороба позаду, але з'явилися інші більш серйозні ознаки.

Раніше Ольга Фреймут вийшла на паркет з коронавірусом. Вона повідомила, що ні в неї, ні в її партнера по танцях Іллі Падзіна немає температури і вони почувають себе задовільно.