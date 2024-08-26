Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: "З особливим сенсом" (фото)

Співачка Надя Дорофєєва та її обранець Михайло Кацурін зробили парні татуювання. Зірка вже показала ескізи малюнків, а також як це виглядає на її тілі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Дорофєєвої.
Днями Дорофєєва показалася в тату-салоні разом з Кацуріним. Вона не розповідала, які саме тату планує "бити" з обранцем, хоча й залишила фото з малюнками. Виявилося, що це і були ескізи.
Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату (фото: t.me/thisisdorofeeva)
"От дурні", - підписала ці кадри співачка.
І нещодавно вона показала результат. Виявилося, що співачці "набили" один з малюнків, які вона показувала на ескізі. Ймовірно, Дорофєєва обрала зображення чоловічого ока, а її обранець - жіночого.
Нове тату Дорофєєвої (фото: t.me/thisisdorofeeva)
"Тату з особливим і особистим сенсом для мене", - підписала співачка своє фото.
У коментарях юзери пишуть:
Який саме сенс закладено у ці малюнки - Дорофєєва розповідати не стала. Втім, це не перше тату зірки. Співачка "била" їх на руках, нозі та під грудьми.
Тату Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Раніше зірка жила у шлюбі з Володимиром Дантесом. Але у 2023 році стало відомо, що Дорофєєва та співак офіційно розлучилися. Втім, про проблеми у шлюбі стало відомо ще за рік до цього.
Кацуріни, Дорофєєва та Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Виявилося, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним. А згодом стало відомо, що Дантес почав зустрічатися з екс-дружиною Михайла - Дашею.
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