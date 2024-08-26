Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: "З особливим сенсом" (фото)

Яке тату "набила" співачка

Днями Дорофєєва показалася в тату-салоні разом з Кацуріним. Вона не розповідала, які саме тату планує "бити" з обранцем, хоча й залишила фото з малюнками. Виявилося, що це і були ескізи.

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату (фото: t.me/thisisdorofeeva)

"От дурні", - підписала ці кадри співачка.

І нещодавно вона показала результат. Виявилося, що співачці "набили" один з малюнків, які вона показувала на ескізі. Ймовірно, Дорофєєва обрала зображення чоловічого ока, а її обранець - жіночого.

Нове тату Дорофєєвої (фото: t.me/thisisdorofeeva)

"Тату з особливим і особистим сенсом для мене", - підписала співачка своє фото.

Реакція мережі

У коментарях юзери пишуть:

"Це дуже гарно та незвично"

"Кажу як майстер тату, це дуже круте тату, яке має дуже сильне значення"

"А що за сенс? Дуже цікаво"

"Цікаво, де воно у Міші, бо я сьогодні дивилася і не побачила"

"Дуже сумнівне татуювання. Як показав час, будь-яке кохання не вічне. Потім доведеться виводити".

Який саме сенс закладено у ці малюнки - Дорофєєва розповідати не стала. Втім, це не перше тату зірки. Співачка "била" їх на руках, нозі та під грудьми.

Тату Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що відомо про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна

Раніше зірка жила у шлюбі з Володимиром Дантесом. Але у 2023 році стало відомо, що Дорофєєва та співак офіційно розлучилися. Втім, про проблеми у шлюбі стало відомо ще за рік до цього.

Кацуріни, Дорофєєва та Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Виявилося, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним. А згодом стало відомо, що Дантес почав зустрічатися з екс-дружиною Михайла - Дашею.