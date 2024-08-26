Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки: "С особым смыслом" (фото)

Какое тату "набила" певица

На днях Дорофеева показалась в тату-салоне вместе с Кацуриным. Она не рассказывала, какие именно тату планирует "бить" с избранником, хотя и оставила фото с рисунками. Оказалось, что это были эскизы.

Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки (фото: t.me/thisisdorofeeva)

"Вот дураки", - подписала эти кадры певица.

И недавно она показала результат. Оказалось, что певице "набили" один из рисунков, которые она показывала на эскизе. Вероятно, Дорофеева выбрала изображение мужского глаза, а ее избранник - женского.

Новое тату Дорофеевой (фото: t.me/thisisdorofeeva)

"Тату с особым и личным смыслом для меня", - подписала певица свое фото.

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут:

"Это очень красиво и необычно"

"Говорю как мастер тату, это очень крутое тату, которое имеет очень сильное значение"

"А что за смысл? Очень интересно"

"Интересно, где оно у Миши, потому что я сегодня смотрела и не увидела"

"Очень сомнительная татуировка. Как показало время, любая любовь не вечна. Потом придется сводить".

Какой именно смысл заложен в эти рисунки - Дорофеева рассказывать не стала. Впрочем, это не первое тату звезды. Певица "била" их на руках, ноге и под грудью.

Тату Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что известно об отношениях Дорофеевой и Кацурина

Ранее звезда жила в браке с Владимиром Дантесом. Но в 2023 году стало известно, что Дорофеева и певец официально развелись. Впрочем, о проблемах в браке стало известно еще годом ранее.

Кацурины, Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Оказалось, что Дорофеева закрутила роман с Кацуриным. А потом стало известно, что Дантес начал встречаться с экс-женой Михаила - Дашей.