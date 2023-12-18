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Дорофєєва пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом

Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше за довгий час заговорила на тему розлучення зі своїм колишнім чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на благодійний стрим, який відбувся на YouTube-каналі Жені Яновича.

Надя Дорофєєва про колишнього

За словами знаменитості, тема її попередніх стосунків для неї табу, і хайпувати на цьому вона не збирається.

"Я давала інтерв'ю, коли приходила презентувати пісню. Великого інтерв'ю я не давала. Ми ж знаємо, про що мене будуть запитувати, правильно? Приблизно", - поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також артистка не розуміє, чому пари не можуть спокійно розлучатися і не коментувати це.

"Почну здалеку, коли я бачила, що відомі люди розлучаються, я завжди думала: "Боже, чому люди не можуть спокійно розлучитися й нічого не коментувати після цього?" І для мене ця тема - вона табу", - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, раніше Надя зізналася, що випадково використала пісню російського гурту для збору на ЗСУ. Вона розповіла, який знайшла вихід з цієї ситуації.

 

Нещодавно ми розповідали, що відома американська співачка виходить заміж.

Також ексдружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць.

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