Ексдружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць: "Кручуся, як тільки вмію"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць і що їй приносить дохід. За словами блогерки, зараз у неї "економний режим", адже вона винаймає житло.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю ексобраниці шоумена Жені Фешаку в "33 запитання від Люкс ФМ".

Скільки Христина Горняк витрачає на місяць

Як зізналась блогерка, свою основну діяльність вона була змушена тимчасово призупинити.

Однак "з голоду не вмирає", адже вміє заощаджувати кошти.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Кручуся, як тільки вмію. Я все життя працюю. Але у мене є одна перевага - я вмію відкладати й зберігати кошти. Тому навіть якщо я не працюю, я не вмираю з голоду", - поділася Христина.

Також Горняк розповіла, у скільки їй обходиться життя у Відні, де вона тимчасово проживає.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Я витрачаю на життя близько 3 тис євро на місяць точно. Зараз у мене трішки економний режим. Бо мені потрібно знімати житло. Тут (у Києві - прим. ред.) я можу витрачати менше. У мене маленька квартира (у Відні - прим. ред.). Вона коштує 1350 євро. 53 квадратних метри. Це дуже хороша ціна. Не живу в центрі, але живу в новобудові", - сказала колишня дружина Остапчука.

Нагадаємо, нещодавно зірка заявила, що поки її власна оселя зайнята, саме тому вона вимушена жити у квартирах друзів.

Також вона відповіла, чи вдалося їй поділити будинок з екс-чоловіком.