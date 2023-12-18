Дорофеева объяснила, почему не комментирует развод с Дантесом

Надя Дорофеева о бывшем

По словам знаменитости, тема ее предыдущих отношений для нее табу, и хайповать на этом она не собирается.

"Я давала интервью, когда приходила презентовать песню. Большого интервью я не давала. Мы же знаем, о чем меня будут спрашивать, правильно? Примерно", - поделилась Дорофеева.

Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также артистка не понимает, почему пары не могут спокойно разводиться и не комментировать это.

"Начну издалека, когда я видела, что известные люди разводятся, я всегда думала: "Боже, почему люди не могут спокойно развестись и ничего не комментировать после этого?" И для меня эта тема - она табу", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее Надя призналась, что случайно использовала песню российской группы для сбора на ВСУ. Она рассказала, какой нашла выход из этой ситуации.