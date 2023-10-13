Дорофєєва посадила на коліна депутата Лебіговича і заспівала з ним свій хіт (відео)

Дорофєєва оголосила благодійний збір

Окрім героя мема про "депутата Лебіговича" підтримали ініціативу Дорофєєвої такі знаменитості як Вадим Кириленко, Ерік Йе та гурт DOBRYVA.

Всі вони зналися у відео до кавера на пісню артистки.

"Прийшла пора діставати з шафи зимові куртки й знаходити в цих куртках гривні, бо ми запускаємо збір на лям! На гроші купимо 50 fpv дронів для 47 ОМБР, 113 ОМБР та 80 ОМБР. Розуміємо, що осіння пора може викликати легку депресію, томи пропонуємо простий рецепт лікування хандри: послухати наш осінній гімн; закинути його собі в сторіз разом з лінком на банку; закинути донейшн 10-20-30-40 гривень (можна більше, якщо маєте); в жодному разі не пити глінтвейн, бо він…", - підписала публікацію з відео зірка.

Міша Лебіга вирішив зафіксувати на світлині легендарну зустріч зі своїм кумиром.

Кумедним фото, на якому блогер сидить на колінах у виконавиці, він поділився у своєму блозі.

Надя Дорофєєва і Міша Лебіга (фото: колаж Styler)

"Мам, знайомся - це Надя, я її люблю і вона буде жити з нами!" - підписав знімок Лебіга.

Нагадаємо, що у липні Лебіга за неповні п'ять годин стріму зібрав майже вісім мільйонів гривень на безпілотники "Січ", вартість кожного з яких становить 2 658 000 гривень.