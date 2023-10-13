7 цікавих статистичних фактів про чоловіків і жінок із шоу "Хто зверху?"

Вийшов третій випуск свіженького сезону розважального шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком. В ігровому протистоянні жінок та чоловіків зійшлися: гуморист Володимир Черняк, виконавець Дмитро Каднай, музикант Qatoshi, співачка та авторка Skyler, радіоведуча Валерія Товстолєс і акторка Наталка Денисенко.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків хоча б раз засинали під час розмови з коханою перед сном?

63% чоловіків зізналися, що в них справді таке було.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок не будуть зустрічатись із чоловіком, який щойно розійшовся з іншою дівчиною?

Переважна більшість, а саме 64% жінок зізналися, що мають таку позицію.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків соромляться своєї історії браузера?

Правильний відсоток - невеликий. Лише 23%.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків одружених чоловіків хоча б раз прокидалися раніше дружини, аби зробити їй сніданок?

26% представників сильної половини людства робили такий приємний сюрприз для коханої.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок натякали на щось чоловіку словами на зразок: "Уявляєш, а в моєї подруги…"?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 49% представниць прекрасної половини людства справді так робили.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків не бачать різниці в зовнішності коханої до і після салону краси?

У цьому зізналися майже половина з усіх опитаних чоловіків. А саме 48%.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хвалять їжу, приготовану коханою, навіть, якщо вона несмачна?

55% чоловіків зізналися, що так роблять, аби не образити жінку.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)