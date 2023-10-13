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Дорофеева посадила на колени депутата Лебиговича и спела с ним свой хит (видео)

Надя Дорофеева и Миша Лебига (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Надя Дорофеева необычным способом объявила благотворительный сбор на дроны для наших ребят, защищающих Украину от оккупантов на передовой. Вместе с блогером Мишей Лебигой, неоднократно помогавшим воинам материальными средствами, и другими звездами соцсетей, певица переделала свой хит "Кохаю, але не зовсім", изменив текст.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-солистки "Время и Стекло".

Дорофеева объявила благотворительный сбор

Помимо героя мема о "депутате Лебиговиче" поддержали инициативу Дорофеевой такие знаменитости, как Вадим Кириленко, Эрик Йе и группа DOBRYVA.

Все они снялись в видео к каверу на песню артистки.

 

"Пришла пора доставать из шкафа зимние куртки и находить в этих куртках гривны, потому что мы запускаем сбор на лям! На деньги купим 50 fpv дронов для 47 ОМБР, 113 ОМБР и 80 ОМБР. Понимаем, что осенняя пора может вызвать легкую депрессию, поэтому предлагаем простой рецепт лечения хандры: послушать наш осенний гимн; забросить его себе в сторис вместе со ссылкой на банку; забросить донейшн 10-20-30-40 гривен (можно больше, если есть); , - подписала публикацию с видео звезда.

Миша Лебига решил запечатлеть на фото легендарную встречу со своим кумиром.

Забавным фото, на котором блогер сидит на коленях у исполнительницы, он поделился в своем блоге.

Надя Дорофеева и Миша Лебига (фото: коллаж Styler)

"Мам, знакомься - это Надя, я ее люблю и она будет жить с нами!" - подписал снимок Лебига.

Напомним, что в июле Лебига за неполные пять часов стрима собрал почти восемь миллионов гривен на беспилотники "Січ", стоимость каждого из которых составляет 2 658 000 гривен.

Ранее участник Kalush Orchestra эмоционально спел об ощущении потери себя.

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