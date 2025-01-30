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Як носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів

Які спідниці обирають українські зірки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Спідниця - це універсальний і стильний елемент гардероба, який завжди буде в моді. І якщо ви вже знаєте, з чим її можна поєднувати, щоб мати стильний вигляд, зверніть увагу, які фасони зараз у тренді.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким моделям віддають перевагу українські знаменитості.

Надя Дорофєєва

Спідниця плісе - це класика, яка не втрачає своєї актуальності. У 2025 році такі спідниці продовжуватимуть залишатися в тренді, але в нових цікавих інтерпретаціях.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва обрала чорну спідницю плісе. Її вона доповнила оригінальною ідеєю стилізації - двома тонкими ременями, а також боді та укороченим светром. Таким чином в артистки вийшов стильний total black lool, який вона доповнила стильною прикрасою на шиї й окулярами.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Нікітюк

Також на піку популярності спідниці з принтом. Це може бути традиційна клітинка, яскраві, великі геометричні, квіткові або абстрактні принти - як у вигляді акцентів на спідниці, так і повністю покривати її.

Телеведуча Леся Нікітюк обрала для повсякденного луку стильне поєднання з короткою спідницею в клітинку і приталеним піджаком у тон до спідниці. Доповнити образ вона вирішила трендовою коричневою сумкою із замші.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Христина Горняк

У тренді також короткі спідниці з натуральної або штучної шкіри. Шкіряні спідниці додають образу зухвалості та сексуальності, а в поєднанні з простими топами чи куртками стають основою стильного та актуального луку.

Так, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, юристка і блогерка Христина Горняк продемонструвала повсякденний образ зі стильною спідницею коричневого відтінку. Шкіряну спідницю вона доповнила бежевим светром і масивною прикрасою на шиї. Завершували образ довге пальто відтінку кемел, замшеві ботильйони та містка сумка.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Також блогерка продемонструвала ще один лук зі спідницею міні - цього разу з твіду. Її можна поєднувати як з піджаком з такого ж матеріалу, так і з іншим верхом.

Горняк обрала стильний костюм з трендової тканини: укорочений піджак із золотистими ґудзиками та накладними кишенями, а також коротку спідницю з оборкою внизу. Свій лук вона доповнила білим лонгслівом і високими чобітьми.

 

Які ще спідниці в тренді 2025 року

  • Спідниці з високою талією - цей елемент моди не здає своїх позицій. Висока талія робить силует стрункішим і додає стильний акцент.
  • Спідниці з асиметричним кроєм - злегка асиметричні мініспідниці, де одна сторона трохи довша за іншу, додають динаміки та оригінальності. Це ідеальний варіант для вуличної моди.
  • Спідниці в стилі 90-х - спідниці з деніму або з картатим принтом повертаються, нагадуючи про епоху гранжу. Такі моделі ідеально поєднуються з футболками, світшотами та масивним взуттям, створюючи ефектний молодіжний образ.
  • Модні кольори спідниць 2025 року - яскраві неонові відтінки, а також глибокі, насичені кольори - бордовий, смарагдовий, чорний, і нейтральні відтінки, як-от бежевий, сірий і пастельні.

Раніше ми розповіли, як носити бежевий колір і не виглядати нудно.

Також MamaRika і Раміна показали, як стилізувати шкіряну спідницю.

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Наді Дорофєєвої, Лесі Нікітюк, Христини Горняк.

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