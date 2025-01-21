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Як носити бежевий колір і не виглядати нудно: модні ідеї від Інни Мірошниченко та колишньої Остапчука

Вівторок 21 січня 2025 07:15
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Як носити бежевий колір і не виглядати нудно: модні ідеї від Інни Мірошниченко та колишньої Остапчука Інна Мірошниченко та Христина Горняк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Бежевий колір, попри свою нейтральність, може бути стильним і елегантним елементом в одязі, якщо правильно підібрати поєднання. Взимку 2025 року з речами, взуттям та аксесуарами такого відтінку можна створити повсякденні образи, які точно виділять вас з натовпу.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як у цьому сезоні носять бежевий дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна і блогерка, а також колишня Володимира Остапчука Христина Горняк.

Інна Мірошниченко

Багатодітна мама, юристка і блогерка Інна Мірошниченко має свій стиль і часто балує підписників стильними образами. Так, днями вона обрала лук, який повністю складався з речей бежевого відтінку.

Інна одягла бежевий костюм, що складався з лонгсліва та спідниці максі. Зверху вона накинула бежеве пальто до підлоги, яке було в тон до костюма, а на шию пов'язала довгий шарф. Завершити образ дружина Тімура Мірошниченка вирішила хутряною пов'язкою на голові, а також чорними ботильйонами на високих підборах і невеликою сумкою.

Як носити бежевий колір і не виглядати нудно: модні ідеї від Інни Мірошниченко та колишньої ОстапчукаЯк носити бежевий колір і не виглядати нудно: модні ідеї від Інни Мірошниченко та колишньої Остапчука

Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк має ідеальну фігуру і гарний смак. Вона часто демонструє в мережі образи як для офісних буднів, так і для виходу в світ.

Днями Горняк показала, як взимку стилізувати легінси та піджак. Вона обрала лосини зі штрипками молочного відтінку, а також бежевий напівпрозорий лонгслів і світло-коричневий піджак оверсайз у клітинку. Доповнити образ вона вирішила рудими уггами на платформі, які зараз на піку популярності.

Як носити бежевий колір і не виглядати нудно: модні ідеї від Інни Мірошниченко та колишньої Остапчука

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Як ще носити речі бежевого кольору у 2025 році

З пастельними відтінками

Бежевий гарно виглядає у парі з пастельними відтінками: м'ятним, пудрово-рожевим, лавандовим або світло-блакитним. Це створить ніжний і романтичний образ.

Приклад: бежевий светр із пастельною спідницею і сумкою кольору пудри.

З яскравими акцентами

Бежевий відмінно поєднується з яскравими та насиченими кольорами. Наприклад, можна поєднувати бежевий з червоним, синім, смарагдовим або навіть фуксією. Це додасть вашому образу яскравості та виразності.

Приклад: бежевий жакет або сукня з яскравим червоним шарфом, сумкою або взуттям.

Контраст із чорним або білим

Щоб уникнути одноманітності, поєднуйте бежевий з чорним або білим. Це класична комбінація, яка завжди має елегантний і стильний вигляд.

Приклад: бежеве пальто з чорними шкіряними штанами та білою сорочкою.

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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Інни Мірошниченко та Христини Горняк.

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