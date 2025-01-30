RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Как носить модные юбки зимой? Дорофеева, Никитюк и бывшая Остапчука показали идеи для стильных образов

Какие юбки выбирают украинские звезды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Юбка - это универсальный и стильный элемент гардероба, который всегда будет в моде. И если вы уже знаете, с чем ее можно сочетать, чтобы выглядеть стильно, обратите внимание, какие фасоны сейчас в тренде.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели предпочитают украинские знаменитости.

Надя Дорофеева

Юбка плиссе - это классика, которая не теряет своей актуальности. В 2025 году такие юбки будут продолжать оставаться в тренде, но в новых интересных интерпретациях.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева выбрала черную юбку плисе. Ее она дополнила оригинальной идеей стилизации - двумя тонкими ремнями, а также боди и укороченным свитером. Таким образом у артистки получился стильный total black lool, который она дополнила стильным украшением на шее и очками.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Никитюк

Также на пике популярности юбки с принтом. Это может быть традиционная клетка, яркие, крупные геометрические, цветочные или абстрактные принты - как в виде акцентов на юбке, так и полностью покрывать ее.

Телеведущая Леся Никитюк выбрала для повседневного лука стильное сочетание с короткой юбкой в клетку и приталенным пиджаком в тон к юбке. Дополнить образ она решила трендовой коричневой сумкой из замши.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кристина Горняк

В тренде также короткие юбки с натуральной или искусственной кожи. Кожаные юбки добавляют образу дерзости и сексуальности, а в сочетании с простыми топами или куртками становятся основой стильного и актуального лука.

Так, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, юрист и блогерша Кристина Горняк продемонстрировала повседневный образ со стильной юбкой коричневого оттенка. Кожаную юбку она дополнила бежевым свитером и массивным украшением на шее. Завершали образ длинное пальто оттенка кэмел, замшевые ботильоны и вместительная сумка.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Также блогерша продемонстрировала еще один лук с юбкой мини - на этот раз из твида. Ее можно сочетать как с пиджаком из такого же материала, так и с другим верхом.

Горняк выбрала стильный костюм из трендовой ткани: укороченный пиджак с золотистыми пуговицами и накладными карманами, а также короткую юбку с оборкой внизу. Свой лук она дополнила белым лонгсливом и высокими сапогами.

 

Какие еще юбки в тренде в 2025

  • Юбки с высокой талией - этот элемент моды не сдает своих позиций. Высокая талия делает силуэт более стройным и добавляет стильный акцент.
  • Юбки с асимметричным кроем - слегка асимметричные мини-юбки, где одна сторона чуть длиннее другой, добавляют динамики и оригинальности. Это идеальный вариант для уличной моды.
  • Юбки в стиле 90-х - юбки из денима или с клетчатым принтом возвращаются, напоминая об эпохе гранжа. Такие модели идеально сочетаются с футболками, свитшотами и массивной обувью, создавая эффектный молодежный образ.
  • Модные цвета юбок 2025 года - яркие неоновые оттенки, а также глубокие, насыщенные цвета - бордовый, изумрудный, черный, и нейтральные оттенки, такие как бежевый, серый и пастельные.

Ранее мы рассказали, как носить бежевый цвет и не выглядеть скучно.

Также MamaRika и Рамина показали, как стилизовать кожаную юбку.

Для написания материала были использованы страницы в Instagram Нади Дорофеевой, Леси Никитюк, Кристины Горняк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыСтиль жизниТренды