Как носить модные юбки зимой? Дорофеева, Никитюк и бывшая Остапчука показали идеи для стильных образов

Надя Дорофеева

Юбка плиссе - это классика, которая не теряет своей актуальности. В 2025 году такие юбки будут продолжать оставаться в тренде, но в новых интересных интерпретациях.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева выбрала черную юбку плисе. Ее она дополнила оригинальной идеей стилизации - двумя тонкими ремнями, а также боди и укороченным свитером. Таким образом у артистки получился стильный total black lool, который она дополнила стильным украшением на шее и очками.



Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Никитюк

Также на пике популярности юбки с принтом. Это может быть традиционная клетка, яркие, крупные геометрические, цветочные или абстрактные принты - как в виде акцентов на юбке, так и полностью покрывать ее.

Телеведущая Леся Никитюк выбрала для повседневного лука стильное сочетание с короткой юбкой в клетку и приталенным пиджаком в тон к юбке. Дополнить образ она решила трендовой коричневой сумкой из замши.



Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кристина Горняк

В тренде также короткие юбки с натуральной или искусственной кожи. Кожаные юбки добавляют образу дерзости и сексуальности, а в сочетании с простыми топами или куртками становятся основой стильного и актуального лука.

Так, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, юрист и блогерша Кристина Горняк продемонстрировала повседневный образ со стильной юбкой коричневого оттенка. Кожаную юбку она дополнила бежевым свитером и массивным украшением на шее. Завершали образ длинное пальто оттенка кэмел, замшевые ботильоны и вместительная сумка.



Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Также блогерша продемонстрировала еще один лук с юбкой мини - на этот раз из твида. Ее можно сочетать как с пиджаком из такого же материала, так и с другим верхом.

Горняк выбрала стильный костюм из трендовой ткани: укороченный пиджак с золотистыми пуговицами и накладными карманами, а также короткую юбку с оборкой внизу. Свой лук она дополнила белым лонгсливом и высокими сапогами.

Какие еще юбки в тренде в 2025