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Допоможе у критичних ситуаціях: які дані повинні мати сім'ї захисників України

Фото: омбудсмен нагадав сім'ям бійців ЗСУ про важливий перелік даних (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сім'ї українських військовослужбовців, які на війні захищають батьківщину від російських окупантів, повинні мати певні дані про своїх рідних на фронті. Наявність таких відомостей допоможе родичам у разі критичних ситуацій.

Який це перелік документів, пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що "володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути".

Які дані слід мати рідним українських Захисників:

  • ПІБ,
  • дата народження;
  • копія паспорта;
  • контактні дані за місцем постійної дислокації військової частини;
  • контактні дані військкомату, з якого було мобілізовано воїна;
  • назву та номер військової частини або підрозділу проходження служби;
  • посада, звання військово-облікової спеціальності (якщо відомо);
  • ідентифікаційний номер, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) чи жетону;
  • прізвище, ім'я, по батькові та контакти товаришів по службі, побратимів;
  • ПІБ і контакти безпосереднього командира;
  • ПІБ та контакти командира частини;
  • телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

Омбудсмен також рекомендує тим, хто не володіє будь-якими даними із переліку, дізнатися та уточнити їх при нагоді у самого українського захисника.

Раніше ми розповідали, хто після зміни в Україні з 1 лютого виплат бійцям Сил оборони та співробітникам системи МВС зараз отримує понад 100 тисяч гривень.

А також писали, куди звертатись українським військовим зі складними переломами для безкоштовних операцій.

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