Допоможе у критичних ситуаціях: які дані повинні мати сім'ї захисників України

Сім'ї українських військовослужбовців, які на війні захищають батьківщину від російських окупантів, повинні мати певні дані про своїх рідних на фронті. Наявність таких відомостей допоможе родичам у разі критичних ситуацій.
Який це перелік документів, пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що "володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути".
Омбудсмен також рекомендує тим, хто не володіє будь-якими даними із переліку, дізнатися та уточнити їх при нагоді у самого українського захисника.
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