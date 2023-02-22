Поможет в критических ситуациях: какие данные должны иметь семьи защитников Украины

Семьи украинских военнослужащих, которые на войне защищают родину от российских оккупантов, должны иметь определенные данные о своих родных на фронте. Наличие таких сведений поможет родственникам в случае критических ситуаций.
Какой это перечень документов, объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что "владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть".
Омбудсмен также рекомендует тем, кто не владеет какими-либо данными из перечня, узнать и уточнить их при случае у самого украинского защитника.
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