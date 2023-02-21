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Українським військовим роблять безплатні операції: куди звертатися

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Вівторок 21 лютого 2023 16:11
Українським військовим роблять безплатні операції: куди звертатися Українським військовим роблять безкоштовні операції (фото: "Добробут")
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові зі складними переломами можуть розраховувати на безкоштовну операцію у Києві.

Про це розповіли у прес-службі лікувально-діагностичного центру "Добробут".

Хто і як може отримати допомогу

До 20 червня у лікувально-діагностичному центрі за адресою вул. Сім’ї Ідзиковських, 3 (район Севастопольської площі), діє програма безоплатних операцій із застосуванням імплантів для металоостеосинтезу для військовослужбовців, що отримали травми під час бойових дій.

Металоостеосинтез є сучасним стандартом лікування складних ушкоджень кісток при переломах кінцівок, кісток тазу, ключиць. До набору для МОС входять титанові пластини, стрижні та спиці - хірурги закріплюють їх на кісткових уламках й таким чином відновлюють єдність кісток.

Застосування цієї технології дозволяє пацієнту максимально відновлювати функціональність після складних осколкових пошкоджень та переломів, а також сприяє загоєнню та стимулює зрощування кісток.

Схему фіксації за допомогою імплантів МОС фахівці підбирають для кожного пацієнта індивідуально.

Лікарі вже провели майже 200 таких операцій. Тепер щомісяця вони робитимуть чотири безоплатних операції із застосуванням імплантів для металоостеосинтезу військовослужбовцям, що мобілізовані до лав ЗСУ та отримали поранення внаслідок бойових дій.

Аби отримати допомогу за цією програмою, потрібно звернутися до контакт-центру за номерами (097) 495 2 888, (050) 4952888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія

Раніше ми повідомляли, яка анестезія для українців безкоштовна.

Також ми писали, за що українцям не потрібно платити в разі хірургічної операції.

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