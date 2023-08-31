Допомогу на оздоровлення дітей можна отримати восени: як це зробити і яку суму дадуть

В Україні вже три місяці діє програма "Оздоровлення". У рамках цієї програми батьки можуть оформити виплати для відпочинку дітей. Таку допомогу виділяють дітям з уразливих сімей.
Хто має право на виплату, як подати на цю допомогу та яку суму виплатять - читайте у матеріалі Styler.
Претендувати на путівки можуть діти віком від 7 до 18 років із малозабезпечених сімей. Також допомога на відпочинок надається дітям з інвалідністю та з багатодітних сімей.
Для отримання має бути виконано дві умови одночасно:
1. Сім'я отримує допомогу малозабезпеченій сім'ї.
2. Дитина віком від 7 до 18 років перебуває на обліку як пільговик та інформація щодо неї знаходиться в Реєстрі пільговиків з чинною категорією "Дитина з багатодітної сім'ї"
Або
2. Дитина віком від 7 до 18 років має інвалідність (крім категорії А)
Перевірити, чи маєте право на виплату для відпочинку чи оздоровлення можна за цим посиланням.
Держава надає гроші батькам на відпочинок та оздоровлення дітей. При цьому батьки можуть самостійно вибрати заклад для дитини.
Путівки надаються на 14 днів - для відпочинку, на 21 день - для оздоровлення.
Допомогу надають у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років - це сума у 14 165 гривень.
Важливо! Використати кошти необхідно протягом трьох місяців з дня зарахування коштів. Тобто якщо вам зарахують кошти у жовтні, то ви повинні будете купити путівку до 25 грудня.
За будь-якою додатковою інформацією слід звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання.
Також це потрібно зробити у тому випадку, якщо сім'я належить до зазначених категорій, але ще не оформляла відповідного статусу.
До речі, раніше ми писали, що українські біженці у Німеччині отримуватимуть більше грошей.
А ще розповідали, що в Україні почали перевіряти місця проживання переселенців.