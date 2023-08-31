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Помощь на оздоровление детей можно получить осенью: как это сделать и какую сумму дадут

Как получить помощь на оздоровление ребенка осенью (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Украине уже три месяца действует программа "Оздоровление". В рамках этой программы родители могут оформить выплаты на отдых детей. Такую помощь выделяют детям из уязвимых семей.

Кто имеет право на выплату, как подать на эту помощь и какую суммы выплатят - читайте в материале Styler.

Кто может получить помощь на оздоровление

Претендовать на путевки могут дети в возрасте от 7 до 18 лет из малообеспеченных семей. Также помощь на отдых предоставляется детям с инвалидностью и из многодетных семей.

Для получения должно быть выполнено два условия одновременно:

1. Семья получает помощь малообеспеченной семьи.

2. Ребенок, возрастом от 7 до 18 лет находится на учете как льготник и информация по нему находится в Реестре льготников с действующей категорией "Ребенок из многодетной семьи"

Или

2. Ребенок в возрасте от 7 до 18 лет имеет инвалидность (кроме категории А)

Проверить, имеете ли право на выплату для отдыха или оздоровления можно по этой ссылке.

Как выплачивают помощь

Государство предоставляет деньги родителям на отдых и оздоровление детей. При этом родители могут самостоятельно выбрать заведение для ребенка.

Путевки предоставляются на 14 дней - для отдыха, на 21 день - для оздоровления.

Помощь предоставляют в размере пяти прожиточных минимумов для детей от 6 до 18 лет - это сумма в 14 165 гривен.

Как получить помощь

  • Открыть карту в АО КБ ПриватБанк со специальным режимом использования.
  • Ожидать зачисления средств на счет.
  • В разделе "Поиск заведения" на сайте "ЕОздоровления" поставить галочку возле "Е-Оздоровления (для владельцев специальных банковских счетов)" и нажать кнопку "Искать".
  • Выбрать заведение из списка, ознакомиться с информацией о нем и нажать "Подать заявку".
  • Указать свои личные данные и нажать кнопку "Проверить в списке".
  • Указать данные о ребенке, который хотите оздоровить в выбранном заведении, и заполнить заявку.
  • Проверить данные и нажать "Подать заявку". После этого нужно ожидать обратной связи от заведения. Если этого не произойдет, с ним следует связаться самостоятельно.
  • Прибыть в заведение в указанную дату.
  • Оплатить путевку полученной в ПриватБанке картой.

Важно! Использовать средства необходимо в течение трех месяцев со дня зачисления средств. То есть, если вам зачислят средства в октябре, то вы должны будете купить путевку до 25 декабря.

За любой дополнительной информацией нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту проживания.

Также это нужно сделать в том случае, если семья относится к указанным категориям, но еще не оформляла соответствующий статус.

Кстати, ранее мы писали, что украинские беженцы в Германии будут получать больше денег.

А еще рассказывали, что в Украине начали проверять места проживания переселенцев.

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