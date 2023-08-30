Українські біженці в Німеччині отримуватимуть більше грошей: на скільки зростуть виплати

Українським біженцям у Німеччині підвищили суми щомісячних виплат. Це сталося на фоні загального росту соціальної допомоги. Таким чином через рівень інфляції виплати зростуть на 12%.

Скільки будуть отримувати українці

Підтримка українцям надається в рамках проєкту допомоги з безробіття. Її отримують усі мешканці Німеччини, чий дохід складає менше прожиткового мінімуму та які не мають роботи.

З 2024 року суми виплат будуть становити:

563 євро (зараз 502 євро) для батьків-одинаків чи самотніх дорослих

(зараз 502 євро) для батьків-одинаків чи самотніх дорослих 357 євро (зараз 318 євро) для дітей до шести років

(зараз 318 євро) для дітей до шести років 390 євро (зараз 348 євро) для дітей віком від семи до 14 років

(зараз 348 євро) для дітей віком від семи до 14 років 471 євро (зараз 420 євро) для дітей віком від 15 до 18 років

Важливо знати, що під час нарахування виплат, беруть до уваги суми витрат на житло, доходи та інші активи.

Яку ще допомогу надає Німеччина

Українці можуть в'їжджати на всі землі Німеччини. Біженцям з України тимчасово дозволили не мати дозвіл на проживання та візу для в'їзду в країну. До 2 червня 2024 року ця норма й надалі діятиме.

Німеччина також надає громадянам України статус тимчасового захисту, який називається Vertriebene.

Крім того, можна отримати дозвіл на тимчасове перебування в Німеччині. Цей документ дає біженцям змогу працювати, користуватися соціальними пільгами та медичним обслуговуванням, одружуватися, отримувати грошову допомогу, а дітям - навчатися в школах чи інших навчальних закладах.

Для осіб, які отримують пільгові виплати на житло, є змога оформити субсидію на оплату комунальних послуг. Вона розподіляється відповідно до кількості членів родини, що мешкають разом: