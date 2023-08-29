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В Україні перевіряють місця проживання переселенців: навіщо та чому можуть скасувати виплати

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 09:28
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В Україні перевіряють місця проживання переселенців: навіщо та чому можуть скасувати виплати Як проходить перевірка житла (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У серпні 2023 року в Україні розпочалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Що відомо про перевірки

Перевірку фактичного місця проживання ВПО проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби. До них також можуть долучатися посадові особи органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Підставами для проведення перевірки є:

  • встановлення особи на облік ВПО в межах однієї територіальної громади
  • отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги
  • отримання рекомендацій Мінфіну щодо результатів верифікації

Про заплановану перевірку особу повинні повідомити щонайменше за два календарні дні до її проведення. Відповідні органи зроблять це телефоном чи іншим доступним засобом зв'язку, який забезпечить фіксацію повідомлення.

Якщо у вас є поважна причина, яка не дає вам бути присутніми під час перевірки, її відкладуть на два тижні. Протягом 30 днів потрібно надати документи, які підтвердять поважну причину.

Якщо людина зі статусом ВПО відсутня під час перевірки, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення.

Зверніть увагу, що перевірки стосуються тих, хто отримує фінансову допомогу на проживання. Таким чином непроходження ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям протягом 30 днів стає причиною для скасування виплат.

Раніше ми розповідали, як отримувати українську пенсію в Польщі.

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