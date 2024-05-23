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За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете швидко редагувати тексти на iPhone

Четвер 23 травня 2024 15:20
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За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете швидко редагувати тексти на iPhone Прискоріть редагування тексту за допомогою прихованого трекпаду iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Навігація та редагування тексту на вашому iPhone іноді можуть здаватися незручними, особливо коли потрібно точно встановити курсор. На щастя, Apple впровадила приховану функцію у віртуальну клавіатуру, яка може значно спростити це завдання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, який пов'язаний із продукцією Apple.

Як швидко редагувати тексти на iPhone

Наступного разу, коли ви писатимете щось довше і вам потрібно буде повернутися і щось змінити, просто натисніть і утримуйте пробіл. Екранна клавіатура перетвориться на трекпад, за допомогою якого ви зможете керувати курсором. Це дозволяє швидко переміщатися текстом, легко переміщуючи курсор у будь-яке потрібне місце.

За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете швидко редагувати тексти на iPhone

Як швидко редагувати тексти на iPhone (MacRumors)

Але це ще не все. Якщо ви торкнетесь трекпада іншим пальцем у цьому режимі, ви також зможете виділяти фрагменти тексту. Така подвійна функціональність робить редагування та коригування тексту на вашому iPhone дуже простим. Спробуйте наступного разу, коли ви друкуєте повідомлення або нотатку.

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