Ці прості дії допоможуть вам перетворити відео в GIF-анімацію на iPhone та iPad
Вміння створювати класні гіфки може стати в нагоді як для роботи, так і для розваги, і ваш iPhone відмінно з цим впорається. З моменту появи в 1987 році, зациклені безшумні відеоролики стали широко поширені в інтернеті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.
Завдяки невеликому розміру та короткому формату, ці відеоролики швидко завантажуються та автоматично відтворюються. Більше того, за допомогою додатку Apple Shortcuts, ви можете швидко і легко перетворити відеокліпи на GIF на вашому iPhone та iPad, навіть не завантажуючи жодних додаткових програм.
Як перетворити відео на GIF на iPhone і iPad
- Відкрийте додаток "Ярлики"
- На вкладці "Галерея" знайдіть "Відео в GIF", торкніться ярлика в результатах, потім торкніться "Додати ярлик"
- Запустіть ярлик, торкнувшись його картки на вкладці "Мої ярлики"
Як перетворити відео на GIF на iPhone і iPad (фото: MacRumors)
- Вам буде представлений список відео з вашої бібліотеки фотографій, які можна перетворити на GIF-файли. Виберіть кліп, який потрібно конвертувати.
- Якщо відео надто довге, вам буде запропоновано обрізати його, перетягнувши шеврони на обох кінцях кліпу. Після цього натисніть кнопку Зберегти.
- Натисніть кнопку "Поділитись" під зображенням попереднього перегляду, щоб зберегти зображення або вибрати спосіб обміну. Закінчивши, натисніть "Готово".
Як перетворити відео на GIF на iPhone і iPad (фото: MacRumors)
Якщо вам потрібно більше інструментів для створення GIF-файлів, можна встановити інший додаток, наприклад GIPHY. Його можна завантажити безкоштовно. Крім усього іншого, застосунок дозволяє додавати різні ефекти, стікери та наклейки, роблячи ваші гіфки ще більш цікавими та унікальними.
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