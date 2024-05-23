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С помощью этого простого лайфхака вы сможете быстро редактировать тексты на iPhone

Четверг 23 мая 2024 15:20
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С помощью этого простого лайфхака вы сможете быстро редактировать тексты на iPhone Ускорьте редактирование текста с помощью скрытого трекпада iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Навигация и редактирование текста на вашем iPhone иногда могут казаться неудобными, особенно когда нужно точно установить курсор. К счастью, Apple внедрила скрытую функцию в виртуальную клавиатуру, которая может значительно упростить эту задачу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, который связанный с продукцией Apple.

Как быстро редактировать тексты на iPhone

В следующий раз, когда вы будете писать что-то более длинное и вам нужно будет вернуться и что-то изменить, просто нажмите и удерживайте пробел. Экранная клавиатура превратится в трекпад, с помощью которого вы сможете управлять курсором. Это позволяет быстро перемещаться по тексту, легко перемещая курсор в любое нужное место.

С помощью этого простого лайфхака вы сможете быстро редактировать тексты на iPhone

Как быстро редактировать тексты на iPhone (MacRumors)

Но это еще не все. Если вы коснетесь трекпада другим пальцем в этом режиме, вы также сможете выделять фрагменты текста. Такая двойная функциональность делает редактирование и корректировку текста на вашем iPhone очень простыми. Попробуйте в следующий раз, когда будете печатать сообщение или заметку.

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