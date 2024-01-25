За допомогою яких речей можна додати у свій гардероб легкість та загадковість

Легкість - це те, чого не вистачає жінкам у сучасному світі, адже майже кожна має багато задач. Проте одяг може виправити це.

Як за допомогою одягу додати легкості та цікавості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилісти Еліз Ган “Кишеньковий стиліст”.

Які речі допоможуть зробити ваші образи легкими та цікавими

Не зважаючи на те, що тренд на прозорі речі досі стрімко набирає оберти, а дизайнери у своїх колекціях демонструють нові форми та його прояви, відношення до такого тренду все ще досить прискіпливе та обережне.

Якщо у вас є своя думка з цього приводу, моральні принципи й це абсолютно не відповідає вашому стилю, або це не входить у філософію іміджу, це ваш вибір, оскільки прозорі тканини дійсно підходять далеко не всім у повсякденному житті. Але якщо ви експериментатор та модник, то ці образи точно для вас.

Прозорість ідеально підходить для весільних суконь.Вона надає нареченій загадковості, легкості та чарівності, що особливо важливо в такий момент у житті кожної жінки. Вибір весільної сукні - завжди особливе рішення, і прозорі деталі можуть створити неперевершений образ.

Прозорі речі мають бути у гардеробі жінок, бо він демонструє жіночність та легкість в образі, підкреслюючи неймовірну ніжність та шарм жінки. Обираючи цей тренд на кожен день, варто не забувати про його доречність для певних ситуацій та заходів.

Як носити прозорі речі (фото: Pinterest)

Додаючи його до образу рекомендовано дотримуватись збалансованості, дозволяючи прозорості бути лише частковою. Наприклад, поєднуючи прозору блузу з довгими штанами які будуть гармонійно створювати доречний лук на кожен день.

Тренд на прозорість може проявлятись не тільки у речах. Створюючи образи, ви можете додати його в аксесуари, взутті, або обрати напівпрозору річ, яка буде доволі комфортною для повсякденності.

Авоськи, взуття з прозорими вставками, сумки з сіткою із бусин, з просвітами також можна сміливо додавати у цьому сезоні. До речі, такі аксесуари дозволяють швидко оновити вже існуючі образи у гардеробі, роблячи їх актуальними та стильними.

Вечірні виходи дозволяють бути більш розслабленою та розкутою, тому у святкових образах можна обрати сукню, яка демонструє красиву жіночу фігуру, а другим шаром додати жакет з щільного матеріалу.

Прозорі речі можуть стати другим шаром, у вигляді сітки, речі з мережива або плетіння, що дозволяє її одягати поверх звичайних образів, роблячи їх цікавішими та додають родзинку.

Прозорість можна адаптувати до будь-якого віку та іміджу, обираючи свою міру прозорості та її прояв.

Якщо ви маєте сумніви, чи підходить вона саме вам, почніть з малого - аксесуарів, другого шару та речей у яких ви відчуваєте себе комфортно та безпечно і ваш образ заграє новими фарбами.

Як носити прозорі речі (фото: Pinterest)