С помощью каких вещей можно добавить в свой гардероб легкость и загадочность

Легкость - это то, чего не хватает женщинам в современном мире, ведь почти у каждой есть много задач. Однако одежда может исправить это.

Как с помощью одежды добавить легкости и любопытства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилисты Элиз Ган Карманный стилист.

Какие вещи помогут сделать ваши образы легкими и интересными

Несмотря на то, что тренд на прозрачные вещи до сих пор стремительно набирает обороты, а дизайнеры в своих коллекциях демонстрируют новые формы и его проявления, отношение к такому тренду все еще достаточно придирчиво и осторожно.

Если у вас есть свое мнение по этому поводу, моральные принципы и это совершенно не соответствует вашему стилю, или это не входит в философию имиджа, это ваш выбор, поскольку прозрачные ткани действительно подходят далеко не всем в повседневной жизни. Но если вы экспериментатор и модник, эти образы точно для вас.

Прозрачность идеально подходит для свадебных платьев. Она придает невесте загадочность, легкость и обаяние, что особенно важно в такой момент в жизни каждой женщины. Выбор свадебного платья - всегда особое решение и прозрачные детали могут создать непревзойденный образ.

Прозрачные вещи должны быть в гардеробе женщин, потому что он демонстрирует женственность и легкость в образе, подчеркивая невероятную нежность и шарм женщины. Выбирая этот тренд на каждый день, следует не забывать о его уместности для определенных ситуаций и мероприятий.

Как носить прозрачные вещи (фото: Pinterest)

Добавляя его к образу, рекомендуется соблюдать баланс, позволяя прозрачности быть лишь частичной. Например, сочетая прозрачную блузу с длинными брюками, которые будут гармонично создавать уместный лук на каждый день.

Тренд на прозрачность может проявляться не только в вещах. Создавая образы, вы можете добавить его в аксессуары, обувь или выбрать полупрозрачную вещь, которая будет достаточно комфортной для повседневности.

Авоски, обувь с прозрачными вставками, сумки с сеткой из бусин, с просветами также можно смело добавлять в этом сезоне. Кстати, такие аксессуары позволяют быстро обновить существующие образы в гардеробе, делая их актуальными и стильными.

Вечерние выходы позволяют быть более расслабленным и раскрепощенным, поэтому в праздничных образах можно выбрать платье, которое демонстрирует красивую женскую фигуру, а вторым слоем добавить жакет из плотного материала.

Прозрачные вещи могут стать вторым слоем, в виде сетки, вещи из кружева или плетения, что позволяет ее надевать поверх обычных образов, делая их более интересными и добавляют изюминку.

Прозрачность можно адаптировать к любому возрасту и имиджу, выбирая свою степень прозрачности и ее проявление.

Если вы сомневаетесь, подходит ли она именно вам, начните с малого - аксессуаров, второго слоя и вещей, в которых вы чувствуете себя комфортно и безопасно и ваш образ заигрывает новыми красками.

Как носить прозрачные вещи (фото: Pinterest)